Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli risponde alle critiche: “Ho accettato alla proposta di Milly perché…”

Tra poco più di un mese avrà inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle. Le identità dei tredici concorrenti in gara sono state da poco annunciate e, tra essi, vi è anche lo chef Lorenzo Biagiarelli. Quest’ultimo è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che, come tutti saprete, da anni fa parte della giuria del noto programma.

Sono state settimane all’insegna della curiosità, quelle appena trascorse, ma finalmente l’attesa è finita: il cast ufficiale della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle è stato svelato. Nella lista degli aspiranti ballerini non è di certo passato inosservato il nome di Lorenzo Biagiarelli che, per chi non lo sapesse, è sentimentalmente legato a Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli, oltre a essere un’opinionista e una giornalista, è da anni anche una presenza fissa del talent show di Rai Uno, nel quale ricopre il ruolo di giurata insieme a Carolyn Smith; Fabio Canino; Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Lorenzo, invece, ha raggiunto la popolarità grazie alla sua attività di social chef. Biagiarelli, inoltre, è anche stato uno dei giudici del programma Cortesie per gli ospiti, e dal 2020 è diventato parte del cast fisso di È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici.

Per il 2022, il giovane chef ha deciso di lanciarsi in una nuova esperienza e mettere in pratica le sue doti da ballerino. Nelle ultime ore, a tal proposito, Lorenzo Biagiarelli ha anche pubblicato un divertente post su Instagram dove non solo ha parlato della sua partecipazione a Ballando con le stelle, ma ha anche inviato una frecciatina a Enrico Montesano, uno dei suoi futuri sfidanti nel programma condotto da Milly Carlucci.

Lorenzo Biagiarelli commenta la sua presenza a “Ballando con le stelle”

Lorenzo Biagiarelli è ufficialmente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. La nuova edizione avrà inizio il prossimo 8 ottobre, e a distanza di poco più di un mese, il giovane chef ha pubblicato un post su Instagram dove, per la prima volta, ha parlato della sua partecipazione al talent show. Ecco, a tal proposito, le parole di Lorenzo: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei tredici concorrenti di Ballando con le stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. […] In ogni caso, no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

La frecciata a Enrico Montesano

Nel cast della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle è presente anche Enrico Montesano. L’attore, come tutti saprete, nel corso della pandemia si è esposto diverse volte sui temi dei vaccini e del green pass, rendendo noto pubblicamente il suo dissenso.

Nel post Instagram precedentemente citato, a tale riguardo, Lorenzo Biagiarelli ha affermato quanto segue: “Non temo la fatica, anche perché, essendo io un “tridosato”, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.