Daniele Bossari e la battaglia contro la malattia: “Sono vivo e ve lo posso raccontare…”

Ogni nuovo giorno è un regalo che la vita ci fa, ed è giusto goderne appieno, perché da un momento all’altro tutto potrebbe cambiare. Ecco, a tal proposito, la drammatica rivelazione fatta da Daniele Bossari.

Daniele è un conduttore televisivo e radiofonico, nonché vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. La carriera di Bossari è iniziata negli anni Novanta, periodo in cui ha iniziato a lavorare in radio quali Radio Capital e RTL 102.5. Nel 1999, invece, è approdato sul piccolo schermo, grazie alla conduzione del programma Fuego.

Da allora, la carriera di Daniele Bossari si è divisa tra radio e tv, e per ogni suo progetto lavorativo ha sempre ottenuto grandi successi. Una delle vittorie più grandi di Daniele, però, è rappresentato dalla sua famiglia, composta dalla moglie, la conduttrice svedese Filippa Lagerback, e Stella, unica figlia della coppia.

Nelle ultime ore, con gran sorpresa di tutti, Bossari ha rivelato tramite social di aver di recente conquistato anche un’altra grande vittoria. L’avversario, questa volta, è stato un tumore alla gola. Ecco, a tal proposito, le parole del conduttore.

Daniele Bossari: protagonista di una dolorosa esperienza

Fino a poche ora fa, tutti eravamo ignari della battaglia che, negli ultimi mesi, Daniele Bossari è stato chiamato a combattere. A rivelare di essersi ammalato di tumore alla gola è stato lui stesso, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale: “Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana assume oggi un significato di rinascita. Per spiegarvi cosa mi è successo utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi, ‘l’appeso’, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato. Mi è apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta”.

L’importanza dell’amore

Nel lungo post pubblicato su Instagram, oltre a rivelare la malattia contro cui ha combattuto, Daniele Bossari ha anche raccontato quanto per lui sia stato importante l’amore in questo delicato momento della sua vita.

“Questa malattia”, ha spiegato il conduttore, “ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica, obbligandomi a disintegrare il mio ego, sgretolando ogni certezza, permettendomi di revisionare la scala dei valori. Quali sono le vere priorità? La prima è l’amore. L’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care. L’aiuto, la presenza, il sacrificio di chi è stato accanto. E poi l’amore per la vita in sé. Di fronte alla paura della morte, ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene.”