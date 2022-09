L’Italia ricorda Raffaella Carrà: il bellissimo tributo in arrivo per la grande artista

Nel corso degli anni, il mondo dello spettacolo italiano ci ha dato modo di conoscere delle eccellenze indiscusse. Tra esse non si può sicuramente non menzionare l’inimitabile Raffaella Carrà, venuta a mancare il 5 luglio 2021. Nel 2023, l’Italia omaggerà quest’incredibile artista, e lo farà con un gesto davvero speciale.

Se dovessimo descrivere Raffella Carrà con sole due parole, le uniche da poter utilizzare sarebbero “talentuosa” ed “eclettica“. Fin dai suoi esordi, infatti, Raffaella ha dimostrato un’incredibile propensione non solo per il canto, ma anche per la danza; per la recitazione; per la conduzione e per molto altro ancora.

È stata spesso definita la “regina della televisione italiana”, ma la verità è che la Carrà non era apprezzata e stimata solo nella nostra nazione, ma anche all’estero, in paesi come Spagna, Francia e Inghilterra. Negli anni, infatti, Raffaella ha portato la sua arte in giro per il mondo, cosa che l’ha condotta a diventare una star a livello internazionale.

La sua morte, avvenuta il 5 luglio 2021, ha rappresentato una grande perdita non solo, ovviamente, per la famiglia, ma anche per tutti i fan e per l’Italia intera. Per questo, nel 2023, l’artista verrà ricordata ricordata in un modo molto speciale: a lei, infatti, verranno dedicate le nuove monete dal valore di due euro. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

In memoria di Raffella Carrà

Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram “cinguetterai”, durante il Festival della tv di Dogliani, Fabio Canino ha annunciato che nel 2023 verranno messe in circolazione le monete da due euro dedicate a Raffaella Carrà per omaggiare l’operato dei suoi indimenticabili anni di carriera. Ecco, a tal proposito, il post condiviso sui social dall’account precedentemente citato: “Oltre alla numismatica da collezione, ogni anno i paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circolazione monete commemorative o celebrative, ma esclusivamente dal valore commerciale di due euro. Tali monete vengono solitamente emesse per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza. […] Ebbene, nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da due euro a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l’Europa. […] A comunicare la notizia è stato Fabio Canino, conduttore radiofonico, giudice di Ballando con le stelle e amico di Raffaella. L’annuncio è stato dato durante la presentazione del ‘Raffabook’ al Festival della tv tenutosi a Dogliani”.

Un solo omaggio non basta

Raffaella Carrà ha segnato la storia della televisione, motivo per il quale, anche ora che non c’è più, è giusto continuare a ricordarla come merita.

Il profilo Instagram “cinguetterai”, nell’ultimo suo post dedicato proprio all’artista, ha riportato anche che l’omaggio in arrivo nel 2023 è solo uno di una lunga serie, che si va ad aggiungere al lungomare di Bellaria, agli studi di via Teulada e a una piazza di Madrid che portano il suo nome.