Sangiovanni, arriva l’ambulanza prima del concerto: paura per il cantante | Come sta

Sangiovanni ha spiazzato tutti. Le dichiarazioni sul suo stato di salute hanno lasciato l’amaro in bocca i fan che, aspettavano con ansia di poter assistere ad una sua performance live. Ma, l’ex allievo della scuola di Amici ha suo malgrado disatteso le aspettative dei suoi supporter, l’interprete è stato infatti costretto ad annullare il concerto. Ma perchè?

Sangiovanni è stato l’allievo più apprezzato della passata edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il suo talento inopinabile e la personalità carismatica l’hanno condotto immediatamente al cuore dei milioni di telespettatori.

Sin dall’inizio del suo percorso all’interno della scuola più ambita d’Italia, l’interprete si è distinto per l’originalità e la straordinaria trasparenza d’animo, ed oggi a distanza di un solo anno da quando sedeva tra i banchi di Canale 5, è uno dei cantanti più amati del panorama musicale nostrano.

I fan del cantante sono milioni, ma purtroppo Sangiovanni ha dovuto dare loro una notizia che li ha lasciati di stucco. Il cantante ha infatti dovuto annullare alcuni concerti, la causa sarebbe un problema di salute.

Sangiovanni, il cantante ha accusato un malore prima di salire sul palco, ecco cosa ha avuto

L’ex allievo della scuola di Amici ha avvertito un malore prima dell’esibizione live in piazza a Cremona. Per questo l’ultima data dei tuor Cadere Volare Live 2022 è stata rimandata e si terrà stasera, 5 settembre.

Ma cosa ha avuto il cantante? “Non sono mai andato a visitarmi. A volte pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa parte, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”- ha dichiarato.

Paura per il cantante

Poi ha spiegato che ha accusato un forte malore allo stomaco, accompagnato dalla nausea. Per questo motivo non è riuscito ad esibirsi. “Stavo per salire sul palco, ma ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco e sono tornato in camerino. E purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione, ecc.. ed era tutto a posto. Nessuno aveva un farmaco che facesse al caso mio. Non erano solo fitte allo stomaco, ma anche tanta nausea”.