Il Paradiso delle Signore 7, lo spoiler della protagonista: “Colpo di scena tra Matilde e Vittorio”

Sta per tornare l’appuntamento con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. I fan sono in trepidante attesa e secondo le prime indiscrezioni, i colpi di scena saranno all’ordine del giorno. Ci saranno dei nuovi ingressi che porteranno con loro, dinamiche e vicende avvincenti e che potranno sconvolgere gli equilibri esistenti all’interno del Magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore 7, nuovi ingressi e colpi di scena, i fan sono in trepidante attesa

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si prospettano avvincenti e ricchi di colpi di scena. La trama sta per prendere dei risvolti inaspettati a partire da Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, la consorte di Tancredi, nipote di Contessa Adelaide. L’attrice che le presta il volto, la bellissima Vanessa Gravina ha dato delle anticipazioni circa il suo personaggio, Chiara Baschetti spiegando quale tipo di legame avrà con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni):

“Ci sarà un avvincente incontro-scontro. All’inizio si scontreranno ma poi cambieranno le carte in tavola”. Sul finire l’attrice ha aggiunto: “La figura di Vittorio è simile a lei nell’affrontare la vita e gli affari, ciò la farà riflettere e poi chissà…”. L’interprete ha dunque fornito alcune indicazioni per meglio comprendere come potranno svilupparsi le nuove puntate, e come il suo personaggio si avvicinerà a quello di Vittorio. Si scopriranno simili, e scoprire di avere punti in comune con lui, le aprirà un mondo.

Il paradiso delle signore 7, chi è Matilde Frigerio di Sant’Erasmo

L’attrice, Chiara Baschetti ha rilasciato alcune interviste nel corso delle quali ha chiarito quale sarà il suo ruolo all’interno della soap di casa Rai. Matilde Frigerio di Sant’Erasmo è una donna ribelle e forte che rivendica la sua posizione di persona libera ed indipendente, lontana anni luce dagli stereotipi della società.

Matilde è sposata con Tancredi di Sant’Erasmo, ma all’improvviso sarà costretta a fare i conti con la realtà. Il suo compagno non l’apprezza come lei vorrebbe e, comprende che il loro matrimonio non può andare avanti a lungo. Acquisita questa consapevolezza circa la sua vita sentimentale, Matilde incontrerà Vittorio Conti, come sarà il loro rapporto?