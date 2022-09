Enrica Bonaccorti, la ripartenza dopo il lutto: “Dopo 17 anni da quella perdita…”

Cerca di ripartire Enrica Bonaccorti dopo quanto gli è accaduto, dal terribile lutto vuole riprendersi ed una nuova compagnia ha allietato le sue giornate, ecco di chi si tratta ed il suo racconto sull’ultimo periodo vissuto.

La sua carriera è stata molto lunga e piena di soddisfazioni, i suoi inizi riguardano in particolare il mondo della recitazione, senza però dimenticare la musica, in quanto diventa autrice di pezzi importanti della canzone italiana, come La Lontananza di Domenico Modugno.

Tra gli anni ’80 e ’90 avrà modo invece di dedicarsi di più alla televisione, sono diversi i programmi nei quali sarà conduttrice tra Rai e Mediaset, mentre negli ultimi tempi la si è trovata maggiormente protagonista in radio.

A livello sentimentale ha avuto diverse storie, anche con personaggi famosi, tra cui Renato Zero e Michele Placido, in seguito si legherà al fotografo Daniele Pettinari, ed insieme a lui convolò a nozze, avendo una figlia di nome Veridiana. Negli ultimi 22 anni come compagno di avventura ha avuto Giacomo, venuto a mancare nel settembre scorso.

Come ha affrontato la perdita

A distanza di qualche mese dalla terribile notizia, Enrica Bonaccorti è ancora segnata da una perdita così importante, ma come ha rivelato in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, sua figlia ed il nipote le hanno regalato una cagnolina. Nella stessa intervista, ecco quali sono state le sue parole: “Per diversi mesi sono rimasta sola, ma adesso è arrivata lei a farmi compagnia, arrivata dopo 17 anni da un’altra perdita, quella del cane Goffino, proprio per questo ho aspettato tanto ad avere altri animali per casa dopo quel dolore“.

Le ultime novità

Ha poi raccontato come la cagna, il cui nome è Nina, sia stata presa in un canile dalla figlia, ed in questi giorni la conduttrice è pienamente soddisfatta del suo animale, considerandosi una sorta di nonna per lei.

Riguardo ad altre situazioni, Enrica Bonaccorti ha invece vinto la causa contro Elena Morali, per via di una lite avvenuta nel programma della D’Urso due anni fa, in seguito alla stessa, l’influencer ha postato foto senza vestiti della conduttrice su Playboy, poi rivelatesi fotomontaggio, motivo per il quale era stato deciso di adire a via legali fino alla sentenza delle ultime ore.