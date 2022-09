GF Vip, Signorini chiarisce su Giovanni Ciacci e scoppia la polemica: “Lo ha annunciato perché…”

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip si avvicina. Alfonso Signorini e la sua squadra, hanno lavorato al massimo anche per questa edizione, per offrire al pubblico un format di qualità, che piaccia e convinca gli appassionati dello show. La prima puntata del programma andrà in onda il 19 settembre. Per il momento sono stati svelati solo due nomi dei vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Uno di loro è Giovanni Ciacci.

Lo stylist ed il conduttore del reality show di Canale 5 sono finiti proprio di recente nel mirino del gossip, ecco cosa è accaduto.

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. I telespettatori sono in trepidante attesa, non vedono l’ora di sapere chi saranno i vip che entreranno a far parte della casa più spiata d’Italia. Al momento sono due i nomi dei concorrenti che di certo si cimenteranno in questa entusiasmante e singolare esperienza nella casa più spiata d’Italia. Uno dei concorrenti che entrerà a far parte dello show è Giovanni Ciacci, di cui in queste ore si sta parlando molto.

Il blogger di DavideMaggio.it, Mattia Buonocore, su twitter ha scritto: “Signorini spiega che hanno annunciato la presenza di Ciacci e la sua sieropositività per permettere agli altri concorrenti di scegliere se accettare o meno di partecipare… Bah…”. Queste parole non sono andate giù a molti utenti della piattaforma che hanno commentato così: “Vabbè questa si chiama ignoranza, fa tanto il saputello e uomo di cultura, basterebbe aprire una pagina sul web oggi e informarsi in 2 secondi…”. Questo il tenore dei messaggi rivolti al conduttore, ma si è certo che Signorini abbia agito proprio così come è stato detto?

Alfonso Signorini: “Se sei sieropositivo non puoi partecipare…Ho lottato per far cambiare quella regola…”

Il timoniere del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista per Libero Quotidiano, dichiarando che gli sarebbe piaciuto averlo nel cast, ma la regolamentazione passata non permetteva la partecipazione ai reality a coloro che risultavano positivi all’hiv. “Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare…Ho lottato per far cambiare quella regola…”.

Signorini aveva già spiegato le sue motivazioni, ed è stato chiaro circa la sua posizione in merito ad una questione delicatissima. Per il momento il timoniere del Grande Fratello Vip non ha replicato alla bufera mediatica, e non si esclude che scelga di mantenere il riserbo.