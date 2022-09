Giulia De Lellis, la confessione dell’influencer: “Vado dallo psicologo perché…”

Giulia De Lellis ha rilasciato delle dichiarazioni importanti per quanto concerne il suo stato di salute mentale. La bellissima influencer ha deciso di affrontare un tema delicato, per lanciare un monito e per sdoganare i preconcetti che purtroppo ancora esistono circa le terapie per il benessere psicologico. Sono ancora tante le persone che, rifacendosi ad un modo arcaico e pregiudizioso di pensare, asseriscono che rivolgersi ad un professionista della salute mentale sia “strano”. Nulla di più sbagliato.

L’influencer ha deciso così di parlare a cuore aperto ai suoi fan

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate d’Italia. La giovanissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5. Ai tempi ha conosciuto meglio il tronista Andrea Damante, che l’ha poi scelta. Tra loro è stato subito amore ed hanno vissuto una storia travolgente, fatta anche di addii e ritorni. Poi, la relazione si è definitivamente conclusa, ma ci sono fan che sperano ancora un giorno possano ritrovarsi.

Oggi, Giulia è felice e serena accanto al suo compagno ed ha una vita professionale appagante. Nonostante il successo e la stima di cui gode, la De Lellis non ha mai negato di aver trascorso momenti difficili. Di recente l’influencer ha risposto come di consueto ad alcune domande che le hanno fatto i followers, ed uno di loro le ha chiesto se avesse mai sofferto di ansia nella sua vita. Giulia sincera come sempre, ha detto di averne sofferto ed ha parlato del percorso che ha affrontato in passato e di come oggi riesca a controllare l’ansia.

Giulia De Lellis: “Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di…”

La sua risposta è stata chiara e sentita, Giulia ha detto: “Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura.”

Poi, l’influencer ha dichiarato che vorrebbe riprendere un percorso psicologico. “Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista”- ha concluso.