Massimo Giletti e gli elogi a Chiara Ferragni: “La stimo molto”

Durante una lunga intervista, Massimo Giletti è tornato a parlare della ex compagna Alessandra Moretti, con cui aveva avuto un alterco che stava per finire in tribunale.

È finita bene per Massimo Giletti, che ha rischiato di finire in tribunale, a rispondere di una leggerezza raccontata durante un’intervista al Corriere della Sera.

Ne ha parlato in un’altra intervista concessa a Libero Quotidiano, in cui il conduttore ha ammesso di aver esagerato.

L’episodio che ha scatenato l’ira della Moretti, risale allo scorso maggio.

Giletti, mea culpa con l’ex del Pd Alessandra Moretti. Come sono andati i fatti

Il conduttore di Non è l’Arena rilasciò un’intervista che fece molto scalpore al Corriere della Sera, parlando della sua ex Alessandra Moretti, affermando che in fondo la donna era ancora innamorata di lui. Non proprio una cosa carina, e infatti la diretta interessata aveva replicato con una dichiarazione fiume, parlando di “violenza manipolatoria” e promettendo che lo avrebbe denunciato. Durante l’intervista rilasciata recentemente a Libero quando gli è stato chiesto come fosse finita la vicenda, e se poi veramente fosse stato denunciato, lui ha risposto: “No, devo però riconoscere che quel passaggio della mia intervista era infelice: non rispecchia il mio modo di parlare, né il mio pensiero… Purtroppo, nonostante si sia vecchi, a volte si sbaglia e quando ti intervistano sui giornali, devi avere fiducia che chi riporta le tue dichiarazioni lo faccia in modo corretto”, ha spiegato. Nella stessa intervista aveva poi detto anche molte altre cose: “Se sono rimasto in contatto con tutte le mie ex? Sì. La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale” e poi la domanda sulla Moretti: “È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”. Ora per fortuna ha fatto marcia indietro.

Giletti la Ferragni e il prossimo futuro in tv

Parlando di politica, nell’intervista, si arriva a parlare anche di Chiara Ferragni capace con la forza dei suoi social, di spostare voti politici. Di questo anche Giletti ne è d’accordo: “Sì, questa è la direzione di viaggio. Detto questo, io stimo molto Ferragni, un successo come il suo non arriva per caso. Lei ha grandi qualità. È il resto del mondo che la circonda a impensierire perché non è filtrato da una reale analisi”.

Parlando di lavoro, anche quest’anno Giletti sarà al timone di Non è l’Arena che come altri programmi ha anticipato la messa in onda per via delle elezioni politiche. Il programma quindi ripartirà domenica 11 settembre, su La7, ma questo sarà forse l’ultimo anno, perché il prossimo scadrà il suo contratto con Urbano Cairo. Tornerà in Rai? Sono anni che se ne parla e chissà se il prossimo non sia quello giusto.