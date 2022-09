Eliza Fletcher scomparsa nel nulla, in manette un uomo: “Sequestrata per soldi, è una ricca ereditiera”. Della donna ancora nessuna traccia, ma la famiglia offre una generosa ricompensa.

Gli inquirenti stanno indagando e lavorando senza sosta sul caso della misteriosa scomparsa di Eliza Fletcher, donna di 34 anni sparita nel nulle mentre faceva jogging. Un giallo, questo, che ha sconvolto un’intera comunità di Memphis. La donna potrebbe esser stata rapita e trascinata via a forza su di un Suv di colore scuro. Almeno questo secondo le prime ricostruzioni offerte dagli investigatori.

L’insegnante 34enne al momento del presunto rapimento si trovava nel pieno centro della città. Al momento non si esclude nessuna pista, ma pare che quella più probabile per gli inquirenti sia un sequestro per soldi.

Ricompensa di 50mila dollari a chi fornirà aiuto sul caso

Il fatto è accaduto a Memphis, negli Stati Uniti, nella notte di venerdì sera – 16:30 ora locale. La donna stava correndo lungo Central Avenue, nei pressi del campus, quando sarebbe stata avvicinata e costretta a salire su un suv nero. Secondo quanto si apprende dai media locali, pare che il dipartimento di polizia di Memphis abbia già arrestato un uomo, proprietario dell’auto su cui sarebbe salita Eliza. Non è ancora del tutto chiaro, però, se il fermato sia o meno il rapitore della donna, un semplice sospettato o qualcuno informato sui fatti.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installa nei pressi del luogo del rapimento indicherebbero comunque che a prelevare la donna potrebbe essere stato il 38enne Cleotha Abston, che forse già conosceva la vittima e forse anche la sua routine. Al momento l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapimento aggravato e manomissione delle prove. Ad ogni modo, pare che le forze dell’ordine non siano ancora riusciti a rintracciare l’insegnante, né il luogo dove potrebbe essere stata condotta.

Secondo la più probabile delle ipotesi, comunque, pare che la donna sia stata sequestrata per soldi. Fletcher, che nel 2019 si era anche classificata per la maratona di Boston, è infatti parte di una rinomata famiglia molto conosciuta in città. Sarebbe una ricca ereditiera, dato che suo nonno, Joseph Joe Orgill III, era un imprenditore fondatore della Orgill Inc, azienda distributrice di ferramenta che fattura 3,3 miliardi di dollari l’anno. Come riportato da The New York Post, inoltre, la donna è mamma di due giovani ragazzi, e ha sposato suo marito, Richard James Fletcher III, in una sontuosa cerimonia del 2014 con la quale, raccontano, “sembra non aver badato a spese”. Nel frattempo, le indagini continuano, anche con tutta una serie di perquisizioni. La famiglia ha già reso noto che offrirà una generosa ricompensa di 50mila dollari a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili sul caso.