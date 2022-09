Entra in casa dalla finestra e spara: tre fratellini morti nella strage, la madre sotto shock. Un altro fratello di 14 anni è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Fondamentale la sua testimonianza.

Gravissima tragedia quella avvenuta a Dublino. Come viene riportato dai media locali, un’adolescente e i suoi fratelli gemelli di otto anni sono morti in un violento incidente accaduto verso le 12:30 di ieri, domenica 4 settembre. Sul posto si sono precipitati immediatamente gli agenti di polizia, che sono intervenuti all’interno di un’abitazione della tenuta di Rossfield, a Tallaght.

A perdere la vita Lisa Cash, di 18 anni, e suo fratello e sorella minore Christy e Chelsea Cawley. I tre sono stati ritrovati privi di coscienza, con diverse ferite sul corpo, e sono stati trasportati immediatamente presso la struttura ospedaliera Children’s Health. Purtroppo, però, nessun intervento da parte dei medici ha potuto salvare loro la vita.

“Lisa era una ragazza tranquilla e bellissima. Ci mancherà terribilmente”

L’adolescente stava facendo da babysitter al fratello e alla sorella, quando un uomo si sarebbe improvvisamente introdotto nella loro abitazione e li avrebbe barbaramente uccisi. La polizia irlandese sta al momento continuando a interrogare un ragazzo di 20 anni, che forse potrebbe sapere qualcosa sulla morte di tre fratelli. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano sui media irlandesi, infatti, potrebbe essere stato lui a freddare con diversi colpi di pistola i tre ragazzini.

La loro madre, una donna di 40 anni, non è rimasta ferita, ma in stato di shock sarebbe stata comunque trasportata in ospedale – e pare che nelle ultime ore sia stata dimessa. Nella sparatoria, però, sarebbe rimasto coinvolto anche un altro fratello di 14 anni, che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. L’adolescente avrebbe spiegato alle forze dell’ordine di essersi affacciato dopo aver udito i primi spari. Fondamentale la sua testimonianza, che permetterà di capire cosa è successo in quei concitati attimi.

Pare comunque che gli agenti di polizia stiano valutando l’ipotesi di una vendetta. Il killer sarebbe riuscito a introdursi in casa rompendo la finestra di una delle camere da letto, e avrebbe aperto il fuoco contro i giovani. Tutta l’area e la villetta nella quale si è verificato l’omicidio sono state ora poste sotto sequestro e transennate. Il capo della polizia irlandese ha descritto gli omicidi come “terrificanti e traumatici”. Il commissario Drew Harris avrebbe raccontato che la tragedia si sarebbe svolta nelle prime ore di domenica mattina, e ha avuto un profondo impatto sia sulla comunità della zona che sulle forze di polizia.

Sulla vicenda si è espressa anche la preside della scuola di Lisa. La dirigente ha parlato questa mattina a RTE Morning Ireland, descrivendo la ragazza come una persona onesta, piena di valori, molto apprezzata sia dai compagni che dagli insegnanti della sua scuola. “Tutto il giorno ieri le persone mi hanno mandato messaggi su Lisa”, ha detto. “Lisa era una ragazza tranquilla e bellissima. Molto diligente, lavorava sodo, ed è sempre stata di grande supporto per i suoi amici. Era persona genuina, adorabile. Ci mancherà terribilmente“, ha raccontato la preside.