Alessandro Borghese, la rivelazione sul suo passato | “Ha 16 anni ma io…”

Si conosce poco della vita privata di Alessandro Borghese, il famoso chef della tv, che con la sua simpatia ha conquistato tutto il pubblico. Nel suo passato però qualcosa di molto serio, che ha rivelato in una recente intervista.

Oltre ad essere un famosissimo chef, Alessandro Borghese è anche un dolcissimo papà, ma fino ad ora si era sempre saputo che aveva solo due figlie.

Invece lui stesso ha rivelato che nel suo passato c’è stato un incontro che lo ha fatto diventare papà.

Di questo figlio, di cui non si sapeva niente, ha però detto di non averlo mai conosciuto.

Alessandro Borghese, la rivelazione sul suo passato. Un figlio di 16 anni

Lo chef, figlio d’arte, sua mamma infatti è la famosa attrice Barbara Bouchet, è papà di Arizona, 12 anni, e Alexandra, 6, nate dal matrimonio con la moglie Wilma Oliviero. Ha però anche un figlio di 16 anni che non ha mai visto. Il ragazzo è frutto di un amore giovanile. “Ho un figlio di 16 anni. È una situazione molto delicata. Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto ‘sportivo’. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo“, ha dichiarato. Borghese però, non si è mai sottratto ai suoi doveri di genitore, e provvede tutt’ora ai suoi obblighi nei confronti dell’adolescente. Il ragazzo però: “Non vive in Italia. Si trova all’estero“, ha rivelato. Il suo desiderio sarebbe comunque quello di incontrarlo prima o poi.“Se lo vedrò mai? In futuro non si sa“, ha affermato.

La sua nuova stagione in tv

Borghese sta per tornare in tv con Celebrity Chef, in onda da oggi su Tv8, parlando del suo lavoro ha detto: “Se sto più in tv che in cucina? Metà e metà. Io ho più di un ristorante e ho un’azienda che si occupa di tanti aspetti del mondo food, dalla comunicazione al marketing. Sono due business diversi che danno introiti differenti, ma non mi lamento“.