Romina Carrisi esclusa a Ballando con le Stelle sbotta: “Non mi hanno preso perché nel 2005…”

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, ma da quando i nomi dei futuri concorrenti sono stati resi noti, non si fa che parlare di loro. Di recente, però, a dire la sua è stata Romina Carrisi che, su Instagram, ha pubblicato un lungo sfogo circa la sua esclusione dal cast del talent.

Romina è nata il 1 giugno 1987, ha 35 anni, ed è la figlia minore di Albano Carrisi e Romina Power. Nonostante l’esposizione mediatica a cui è stata sottoposta fin da quando era piccola, la giovane Carrisi è molto riservata e attenta a proteggere la sua privacy, motivo per il quale non si hanno molte informazioni della sua vita privata.

È noto, però, che sia un’eccellente fotografa e appassionata di tutto ciò che riguarda l’arte, e che, quest’anno, avrebbe voluto far parte del cast di Ballando con le stelle. Romina, infatti, ha dedicato un’intera Ig story su Instagram al racconto del suo provino andato male, e della motivazione per la quale la produzione del programma avrebbe deciso di escluderla.

Nelle ultime ore, nonostante la delusione, la Carrisi ha deciso di condividere sui social la propria esperienza. Siete curiosi di saperne di più? Ecco, a tal proposito, quali sono state le recenti rivelazioni fatte da Romina Carrisi.

Romina Carrisi fuori da “Ballando con le stelle”

Nelle ultime ore, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, Romina Carrisi si è lasciata andare a un lungo sfogo inerente alla sua esclusione dalla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. In una delle sue ultime Ig stories, a riguardo, Romina ha affermato quanto segue: “Ho sempre amato ballare, e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia. Le storie che nessuno conosce e che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i ‘no’ con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti posso ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io…? Eh, io… io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Ray-Ban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”.

Delusioni

Per quest’anno, dunque, non vedremo Romina Carrisi volteggiare sul palco di Ballando con le stelle. Da quanto rivelato da lei stessa sui social, infatti, sembra che il provino non sia andato come sperato, e che la partecipazione a un noto reality avvenuta in passato abbia influito sul suo presente.

Il reality show a cui Romina ha fatto riferimento nella sua Ig story è L’isola dei famosi, a cui la figlia minore di Albano e Romina Power ha preso parte nel 2005.