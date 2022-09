Elezioni 2022: FdI aumenta il vantaggio sul PD, arretrano centrodestra e centrosinistra

Gli ultimi sondaggi vedono saldamente in testa il partito guidato da Giorgia Meloni, che stacca ancor più il PD di Letta.

In calo invece la coalizione di centrodestra, che mantiene comunque un notevole vantaggio sul centrosinistra, a sua volta in discesa. Si ingrossano anche le file del “partito degli indecisi”.

Mancano pochi giorni al black-out sulla pubblicazione dei sondaggi pre-elettorali. L’ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 conferma il partito di Giorgia Meloni in testa alle preferenze degli italiani , mentre arretrano centrodestra e centrosinistra nelle intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia rimane ancora il primo partito. Più nel dettaglio, FdI è in prima posizione col al 24,2% (contro il 24,1% del precedente sondaggio. La forza politica guidata da Giorgia Meloni stacca ancor più il Partito democratico. Il vantaggio sui democratici ora è aumentato a 2,3 punti. Il sondaggio accredita il PD al 21,9% (contro il precedente 22,3%). In calo anche la Lega, che fa registrare un 13,5% (da 13,8%).

La campagna elettorale sembra funzionare per il Movimento Cinque stelle, che guadagna un punto percentuale passando al 12,1% (11,1% la precedente rilevazione). Nel centrodestra, in discesa Forza Italia: gli azzurri calano all’8,1% (dall’8,7%). Azione/Italia Viva si attesta sul 5,2% (5,3%), mentre Sinistra italiana/Europa Verde guadagnano qualcosa e adesso viaggiano al 3,5% (3,2%). Ancora sotto la soglia del 3% ItalExit, data al 2,6% dei consensi (contro il precedente 2,5%); +Europa perde punti e scende al 2,2% (2,9%). Stessa situazione per Noi Moderati all’1,5% (dal 1,9%). Impegno Civico di Luigi Di Maio si posiziona attorno allo 0,9% (0,7%).

Partito degli indecisi in forte crescita

In netta crescita la quota di elettori indecisi e astenuti. Era il 38,8% nell’ultima rilevazione, adesso è salita al 42%.

Come detto, rispetto all’ultima rilevazione arretrano entrambe le coalizioni principali. Il centrodestra perde quasi un punto percentuale arretrando al 47,3% (la scorsa settimana era dato al 48,5%). Stesso discorso per il centrosinistra, sceso al 28,5% dal 29,5% della scorsa settimana.

Malgrado il calo, il centrodestra conserva un vantaggio ragguardevole sui rivali del centrosinistra: oltre 18 punti, un divario che ad oggi gli assicurerebbe un’ampia maggioranza nei due rami del Parlamento, sia alla Camera che al Senato.

Il sondaggio ha indagato anche le figure che ispirano più fiducia agli italiani. Secondo i risultati in testa svettano ancora il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (61%) e il Presidente del Consiglio uscente Mario Draghi (54%). Dopo di loro vengono i leader di partito. Qui a primeggiare sono Giorgia Meloni (39%) e Giuseppe Conte (34%), seguono Matteo Salvini (29%), Silvio Berlusconi (29%), Emma Bonino (25%), Enrico Letta (24%), Luigi Di Maio (18%), Carlo Calenda (19%) e Matteo Renzi (17%).

Infine, secondo il sondaggio, gli italiani continuano ad avere un giudizio positivo sull’operato del Governo uscente guidato da Mario Draghi (57%).