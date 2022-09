In arrivo il ciclone Peggy: porterà temporali e grandine già da domani. Tempo in peggioramento al Nord, mentre al Sud il cielo rimarrà principalmente sereno.

Dopo una tregua di appena qualche giorno, il nostro Paese vede in avvicinamento due nuovi cicloni, che porteranno piogge e temporali su buona parte dell’Italia. Localizzato in un raggio di circa 1000 km, il primo è attualmente centrato in Irlanda; il secondo, invece, si muove rapidamente da ovest delle Azzorre, con l’NHC che si aspetta possa trasformarsi in un uragano di categoria 2.

Il ciclone irlandese, denominato “Peggy“, viaggerà insieme alla Corrente a Getto, ovvero un vento a circa 10.000 metri di quota che favorirà un sensibile peggioramento del tempo, soprattutto a Nord. Secondo quanto stimato da Il Meteo.it, non saranno da escludersi nemmeno possibilità di grandinate.

Il meteo dei prossimi giorni

Con l’arrivo del ciclone Peggy, si assisterà a un’intensificazione del vento al suolo, soprattutto nelle aree di Liguria, Toscana e regioni appenniniche. A partire dalla serata di giovedì, si assisterà al passaggio di un sistema perturbato sul Nord, che porterà instabilità e peggioramenti anche al Centro e localmente anche al Sud. Con l’abbassamento di latitudine della Corrente a Getto e il transito di Peggy, nelle prossime sono previsti rovesci su Alpi e Prealpi, con fenomeni in locale discesa verso le pianure adiacenti. Nella giornata di giovedì i fenomeni si sposteranno dal Centro-Nord, da Ovest verso Est, e soffierà un vento a tratti teso. Per la giornata di venerdì è atteso un graduale miglioramento, ma i venti da Occidenti saranno a tratti ancora sostenuti.

Mercoledì 7 settembre

Per quanto riguarda la giornata di oggi, pressione in calo al Nord. La mattinata si aprirà soleggiata, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Attesi rovesci temporaleschi su Alpi, Prealpi e zone pianeggianti limitrofe, con i fenomeni che da Ovest si dirigeranno verso Est. Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata inizierà con cielo soleggiato ovunque, sebbene siano previste possibili piogge dal pomeriggio su Toscana e Lazio. Al Sud, invece, bel tempo per tutto il giorno: sole e caldo da mattina fino a sera.

Giovedì 8 settembre

Tempo in peggioramento al Nord, con piogge e temporali che proseguono a spostarsi da Ovest verso Est. Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata sarà caratterizzata da rovesci sparsi, anche intensi, in particolar modo sul versante tirrenico. Al Sud, invece, bel tempo e tanto caldo per buona parte della giornata, sebbene non si escludano acquazzoni tra Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Venerdì 9 settembre

Tempo in graduale miglioramento al Nord, a partire dal Nordovest; ancora tratti di instabilità, invece, sulle aree del Nordester quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata sarà caratterizzata da fenomeni di rovesci, accompagnati da un clima più ventoso. Al Sud, invece, bel tempo e tanto caldo per buona parte della giornata, con punte di 40° C in Sicilia.