Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, polemica sulla proposta di matrimonio: “Fenomeni da baraccone”

Ha fatto discutere la proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni, tanto da far scatenare la polemica, qualcuno li ha definiti fenomeni da baraccone, ecco chi è stato e le sue affermazioni.

Si sono conosciuti un anno fa durante la sesta edizione del Grande Fratello riservato ai Vip, in precedenza entrambi erano stati protagonisti ad Uomini e Donne ma in periodo diversi, all’interno del reality è invece sorto l’amore.

Anche una volta finito il programma, i due hanno continuato a frequentarsi e la loro relazione nei successivi mesi è proseguita senza intoppi. In questa settimana, la coppia è stata invitata al Festival del Cinema di Venezia, dove è accaduto l’imprevedibile.

Quando hanno sfilato sul red carpet, sembrava uno dei tanti momenti come altri, all’improvviso Alessandro Basciano si è piegato di fronte alla compagna per poi mostrarle l’anello, la reazione della Codegoni era alquanto sbalordita, così come quella di fotografi e visitatori dell’evento.

Le critiche mosse per il gesto

Un tale gesto non è passato inosservato, per quanto romantico, in molti hanno sottolineato la troppa voglia di mostrarsi da parte della coppia, specie in un contesto dove il protagonista principale è il cinema.

Tra chi ha ritenuto inopportuno quanto accaduto, non sono mancate le frecciatine, alcune anche pesanti, come coloro i quali hanno parlato di sciacallaggio, ma un attore in particolare ha rincarato la dose.

Quali dichiarazioni da parte dell’attore

Si tratta di Alessio Vassallo, protagonista di diverse serie tv italiane di successo come Il Giovane Montalbano, Squadra Antimafia ed I medici. Secondo l’attore siciliano sarebbero dei veri fenomeni da baraccone, questa la sua sentenza sui social.

Attraverso una stories su Instagram è arrivata dunque la bordata da parte di Vassallo nei confronti di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, definendo il gesto come svilimento per un posto sacro come Venezia ed il cinema come silente complice di queste situazioni. Chissà se la coppia chiamata in causa avrà modo di replicare a tali polemiche, in attesa si venga a conoscenza della data e della sede in cui si svolgeranno le fatidiche nozze.