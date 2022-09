Alfonso Signorini di nuovo single dopo 18 anni: è finita con Paolo Galimberti

Terminata la storia tra Paolo Galimberti ed Alfonso Signorini, andiamo a vedere i motivi della rottura, è stata infatti messa la parola fine nella relazione durata 18 anni tra il conduttore ed il politico.

Si conobbero nei primi anni 2000, e la loro storia aiutò il giornalista a fare coming out. Come ha raccontato lo stesso Signorini in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi a Verissimo, sua madre accettò di buon grado la relazione, accogliendo Galimberti come se fosse un figlio.

Della loro vita di coppia si è saputo però ben poco, e sono molto rare le foto pubbliche in cui sono ritratti insieme, un paradosso per chi si occupa di anni delle notizie di gossip.

Nel corso degli anni, Alfonso Signorini ha affiancato la carriera di giornalista a quella di scrittore e conduttore, nei prossimi giorni condurrà per la quarta volta di fila il Grande Fratello Vip. Riguardo a Galimberti, di professione fa l’imprenditore e dal 2013 al 2018 è stato senatore della Repubblica nella XVII legislatura.

Le sue parole

A rivelare la notizia a sorpresa è stato lo stesso Signorini, il quale in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera ha spiegato di essere diventato single, situazione nella quale si ritrova per la prima volta dopo 18 anni.

Nonostante sia single, lo stesso conduttore e giornalista ha dichiarato inoltre di essere innamorato di una persona, anche se non ha rivelato di chi si tratta,mentre su Galimberti ha detto di volergli sempre bene.

Cosa è successo

Secondo quanto spiegato al noto quotidiano, tra i motivi della rottura ci sarebbe una situazione logora, attraverso la quale il rapporto continuava ad esserci per non dare un dispiacere all’altro, comportando però l’inevitabile chiusura della relazione, anche se la decisione è stata particolarmente sofferta.

In attesa di capire se la vita sentimentale di Alfonso Signorini possa avere una scossa in seguito, questi giorni sono per lui particolarmente intensi in quanto festeggia i suoi 20 anni televisivi, e prima della conduzione della settima edizione del GF Vip, sarà impegnato in Sicilia a teatro, dove curerà la regia della Cavalleria Rusticana il prossimo 10 settembre al Bellini di Catania, un modo per omaggiare Giovanni Verga nel centenario della sua morte.