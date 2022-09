Kate Middleton, la dieta rigida imposta a tavola dalla Duchessa alla famiglia

Tra le fissazioni di Kate Middleton ci sarebbero determinate regole a tavola, ecco come la Duchessa di Cambridge curi un determinato tipo di l’alimentazione, la quale sarebbe imposta a lei stessa ed alla sua famiglia, con i propri figli in modo particolare.

Aria di novità per William e Kate, la celebre coppia è infatti alle prese con la nuova dimora a Windsor presso l’Adelaide Cottage, dove insieme ai loro figli sono intenzionati a viverci, seppur l’abitazione sia più piccola, al tempo stesso risulta confortevole e più vicina alle scuole in cui i figli si recano nel quotidiano.

Era un modo per rimanere più vicini alla nonna, in quanto la stessa Regina Elisabetta si era dovuta trasferire in seguito alla ristrutturazione a Buckingham Palace prima della sua morte, ma oltre alla casa altri cambiamenti sono previsti nella vita quotidiana dei Duchi.

Nella stessa dimora, la decisione di Kate Middleton sarà quella di rispettare un particolare regime alimentare, andiamo a vedere di cosa si tratta e gli elementi caratteristici per seguirlo.

In cosa consiste

Sono 3 i figli avuti dalla coppia, dal primogenito George, passando per Charlotte, fino all’ultimo arrivato Louis. Ognuno di loro si appresterà ad affrontare gli studi presso la Lambrook School e tra un impegno scolastico ed un altro avrebbero pronti un hamburger veloce.

Nelle occasioni in cui avranno maggior tempo, potranno deliziarsi con le prelibatezze locali, riguardanti carne rossa e verdure di alta qualità, oltre alle torte fatte in casa, mentre per William sarebbe pronto il curry come elemento a tavola di cui non potrebbe fare a meno.

Quali origini

Ad essere di supporto all’alimentazione della famiglia ci sarebbe la Windsor Farm Shop, dove si trovano alimenti di alta qualità ed ottima conservazione, tra i quali il formaggio ed il miele. Il locale si avvale poi della presenza a fianco di un bar fornito di ulteriori prodotti.

Tali prodotti sono stati approvati dalla Regina Elisabetta e si trovano poco distanti alla nuova dimora di Kate Middleton e del marito, senza dimenticare come il Farm Shop sia stato inaugurato 20 anni fa dal Principe Filippo, da cui la Duchessa ha ricevuto preziosi consigli circa l’alimentazione da seguire.