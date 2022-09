Tomaso Trussardi ritrova il sorriso con la bellissima imprenditrice: Michelle Hunziker dimenticata

Tomaso Trussardi è stato pizzicato in compagnia di una donna molto affascinante. Ma di chi si tratta? Insieme appaino affiatati e felici, gli scatti hanno fatto rapidamente il giro della rete, pare proprio che Michelle Hunziker sia solo un ricordo per l’imprenditore bergamasco.

Tomaso Trussardi sta frequentando una bellissima donna? Ecco cosa sta accadendo

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno vissuto una bellissima storia d’amore. I due sono stati insieme e lungo, ed hanno incarnato per anni l’ideale dell’amore romantico e passionale. I fan infatti li hanno ammirati e supportati, sognando un amore forte e sincero come il loro. Purtroppo però anche le favole più belle hanno una fine e, nel loro caso l’epilogo non è stato felice. Pochi mesi fa hanno infatti annunciato la fine della loro relazione, per i fan è stato un duro colpo.

Con rammarico hanno dichiarato che il loro rapporto è giunto al capolinea, chiedendo rispetto per il passato condiviso. Dopo la fine del loro legame, l’imprenditore bergamasco si è trincerato nel silenzio e nell’assoluto riserbo. Ora, a distanza di mesi dalla fine della storia con la Hunziker è stato pizzicato in compagnia di una donna bellissima che, secondo rumors sarebbe la sua nuova fiamma. Ma di chi si tratta?

Tomaso Trussardi, chi è la donna avvistata con lui nelle acque della Costiera Amalfitana?

Stando a voci di corridoio, Tomaso Trussardi starebbe frequentando Ruzwana Bashir, un’ imprenditrice inglese di 39 anni. I sospetti circa il loro rapporto sono sorti perchè sono stati avvistati insieme nelle acque cristalline della Costiera Amalfitana, mentre chiacchieravano tranquilli. In molti hanno scorto un feeling mentre si guardano.

Si tratta al momento di semplici supposizioni, Trussardi non ha confermato il flirt che gli è stato attribuito. Ma non stupirebbe affatto se tra loro scoccasse la scintilla, d’altronde Ruzwana Bashir è una donna interessante. Nonostante abbia 39 anni è una delle donne più influenti al mondo. L’imprenditore è dunque pronto a lasciare definitivamente nel passato la sua ex Michelle Hunziker?

Non è dato saperlo. Ma stando ai rumors recente, quando Michelle ha saputo che sua figlia Aurora è in dolce attesa, avrebbe iniziato a desiderare di riavere la famiglia unita. Il settimanale Chi ha parla di “un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla”. Poi ancora: “La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato”.