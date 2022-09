Francesca Chillemi l’ha raccontato per la prima volta: “Can Yaman ha paura di…”

Francesca Chillemi ha incantato il pubblico presente e quello a casa, sfilando con passo sicuro al Festival di Venezia. Il suo look ha lasciato tutti di stucco, accanto a lei l’attore turco Can Yaman. La folla è andata si di giri quando li ha visti, accogliendoli con grande entusiasmo. Intervistati da Il Corriere della Sera Can ha svelato di essersi preoccupato per l’ex Miss Italia.

Francesca Chillemi su Can Yaman: “Lui ha paura che io possa…”

Can Yaman è un attore di fama internazionale ormai. Grazie alla sua partecipazione ad alcune delle fiction turche più amate degli ultimi anni ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di telespettatori, soprattutto in Italia Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è stata per lui la fiction- consacrazione sul piccolo schermo nostrano, sin dalla messa in onda della prima puntata i fan sono impazziti per lui. La conferma del grande apprezzamento che il pubblico italiano ha per lui, è arrivata poi con DayDreamer – Le ali del sogno.

Ora, il famoso ed amatissimo attore ha calcato la passarella del Festival di Venezia accanto alla sua collega, Francesca Chillemi. Intervistati da Il Corriere della Sera ha svelato di essere ormai abituato al grande affetto che il pubblico dimostra nei suoi confronti. Poi, per quanto concerne la Chillemi, ha aggiunto: “Però ogni tanto mi preoccupo per lei, perché è più delicata”. L’attrice ha replicato spiegando: “Lui ha paura che io possa cadere da qualche parte, si preoccupa di questo”.

Francesca Chillemi e Can Yaman insieme sul red carpet per la fiction Viola come il mare

Francesca e Can hanno spiegato che il loro legame di amicizia è nato sul set Viola come il mare , la nuova fiction in onda dal 30 settembre. “Siamo entrambi generosi e positivi, facciamo squadra”. Nel corso dell’intervista, è stato chiesto loro quale lavoro avrebbero fatto nel caso in cui la recitazione non avrebbe fruttato.

Sia lui che lei hanno risposto l’avvocatura. L’attore ha raccontato di aver svolte la professione di avvocato per un po’, e di aver capito che non era il lavoro più adatto a lui, così ha deciso di cambiare la sua strada ed, oggi è felice di quella scelta. “Ho scelto un mestiere più adatto a me e adesso sono totalmente dedicato al lavoro di attore”