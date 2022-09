Luisa Ranieri e le foto che non ti aspetti | Si butta alle “spalle” anzi al lato “B” l’estate

La conosciamo come un’attrice molto riservata e amante della sua privacy familiare, ma questa volta Luisa Ranieri ha voluto regalare ai suoi follower uno scorcio molto privato, sia della sua vita… Che del suo lato B.

Per chiudere l’estate in bellezza Luisa Ranieri posta una carrellata di foto delle sue vacanze, la prima delle quali la ritrae di schiena e con il lato B in mostra, sottolineato dalla sgambatura del costume.

Poi mostra alcuni momenti di famiglia, abbracciata al marito Luca Zingaretti e alle figlie Emma e Bianca, anche queste una rarità per un’attrice molto attenta alla privacy come lei.

Vacanze trascorse in quella terra che il marito ha mostrato molte volte nelle storie del Commissario Montalbano. La coppia insieme alle figlie Emma e Bianca hanno infatti passato le vacanze a Pantelleria.

Luisa Ranieri e le foto che non ti aspetti. Uno “strappo” alla regola

Tanti giorni al mare, tra barca e gommoni, dove la famiglia ha goduto di momenti di grande relax. Per la prima volta l‘attrice ha mostrato ai follower le immagini delle coccole con il marito, dei tramonti magnifici, della spensieratezza in spiaggia o a bordo piscina con le figlie. Ma soprattutto quello scorcio sulle sue curve mozzafiato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Ma in che senso l’estate è quasi finita?” ha scritto la Ranieri postando il foto album delle vacanze. La bella stagione se l’è goduta appieno e ora è tempo di tornare alla routine e agli impegni quotidiani.

Lei e Luca Zingaretti, moglie e marito dal 2012, sono una coppia rodata e affiatata e sono bravissimi a dividersi i compiti: “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria” aveva raccontato tempo fa.

Un amore infinito tra i due

“Luca Zingaretti mi ha cambiato la vita. Lui per me è tutto” ha detto Luisa Ranieri al Settimanale Nuovo a proposito del marito. “Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne“, ha confessato. Quindi anche se l’estate è quasi finita, l’autunno a quanto pare per lei promette benissimo.