Carlo d’Inghilterra: alcune curiosità sul prossimo Re

Il prossimo Re è un uomo ormai piuttosto anziano, si è sposato due volte e ha combinato qualche guaio nella sua vita. Ecco alcune curiosità su Carlo d’Inghilterra.

Charles Philip Arthur George sarà incoronato nuovo Re d’Inghilterra. Il figlio di Elisabetta II ha dovuto attendere moltissimo prima di potersi sedere sul trono arrivando all’età di ben 73 anni. Qui elenchiamo alcune delle curiosità principali del prossimo Re Carlo III.

Nato a Buckingham Palace il 14 novembre 1948, è il figlio maggiore della regina Elisabetta e del principe Filippo di Edimburgo. Divenne principe del Galles all’età di tre anni, quando la madre fu incoronata. Prese lezioni di vari strumenti musicali quali pianoforte, tromba e violoncello e ai tempi della scuola fu vittima di bullismo. Tra i suoi titoli attuali è anche Signore di Man, Capo Supremo della Chiesa d’Inghilterra, Duca di Cornovaglia, Duca di Rothesay e Duca di Edimburgo.

E’ stato il primo della famiglia reale a conseguire una laurea, fatto che lo ha spinto a insistere affinché i figli William e Harry frequentassero l’università. E’ laureato in Storia all’università di Cambridge, presso il Trinity College. Ha occupato un posto nella Camera dei Lord dal 1970, un fatto che non accadeva di norma tra i regnanti britannici almeno prima della riforma di Tony Blair. Nel 2974 fece un discorso al Parlamento britannico sui migliori modi per occupare il tempo libero. E’ un amante dello sport del polo ma non è stato immune a gravi cadute: nel 1990 si ruppe un braccio e nel 2001 cadendo perse i sensi per diversi minuti. E’ grande tifoso del Burnley Football Club.

I MATRIMONI

Molto discusso fu il matrimonio con Diana Spencer (più giovane di lui di 14 anni) avvenuto nel 1981. Carlo ammise di averla tradita nel 1994 davanti alla televisione, la principessa fu accusata di avere fatto lo stesso e questo portò al loro divorzio nel 1996. Sposò Camilla Shand (hanno la stessa età) nel 2005, donna con la quale aveva avuto una relazione prima di Diana.

VITA DA PRINCIPE

Carlo è stato ai comandi di un aereo militare con undici passeggeri, ma nel 1994 sbaglio l’atterraggio del mezzo provocando un grave incidente, nel quale però non ci furono vittime, per oltre un milione di sterline di danni. E’ un grande amante dell’Italia e in particolare della sua tradizione enogastronomica, adora in particolare i formaggi e gli insaccati da accompagnare con il vino. Ha anche una tenuta in Scozia nella quale produce biscotti, salsicce, marmellate e quant’altro, tutti prodotti biologici marchiati Duchy Originals, i guadagni di queste vendite vanno a enti benefici sotto il nome della casata reale.