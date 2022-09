Divorzi, passi falsi, accuse di razzismo: gli scandali che hanno colpito la vita privata della regina Elisabetta

Divorzi, passi falsi, accuse di razzismo: ecco alcuni degli scandali che hanno colpito la vita privata della regina Elisabetta II in ben 70 anni di regno.

Si è spenta ieri all’età di 96 anni la regina Elisabetta II. Con l’annuncio arrivato direttamente dai canali ufficiali della Royal Family, oggi è Re Carlo III a governare sul Regno Unito. Ma tra abdicazioni, divorzi, lutti e accuse di razzismo, la famiglia reale non è certo stata estranea agli scandali durante il regno decennale della monarca.

Nata principessa, il 21 aprile del 1926, alle 02:40 di mattina al numero 17 di Bruton Street, nel quartiere di Mayfair a Londra, prima figlia dei duchi di York, la monarca era in realtà terza nella linea di successione al trono. Nessuno si sarebbe aspettato che proprio lei sarebbe salita al trono. Eppure, in 70 anni di regno – il secondo più lungo di tutta la storia britannica – Elisabetta II è riuscita a resistere, imperitura e irremovibile anche davanti alle varie tempeste che hanno scosso l’immagine della corona. Tra dammi famigliari e scandali di vario genere, ecco alcune delle “crisi” che hanno colpito la vita dell’iconica monarca.

L’abdicazione di Edoardo VIII

Elisabetta II ha avuto un primo contatto con i dramma reali anche prima di salire al trono nel 1952. Suo padre Giorgio VI divenne re soltanto dopo l’abdicazione di Edoardo VIII, 326 giorni dopo l’ascesa al trono avvenuta nel 1936. Un’abdicazione seguita al più grande scandalo della storia reale moderna: assurda a quei tempi la decisione di Edoardo lasciare tutto per sposare una donna divorziata americana, Wallis Simpson. Edoardo è stato il primo monarca nei 1000 anni di storia della Corona britannica a rinunciare al trono di sua spontanea volontà e a innescare in un certo senso una crisi costituzionale.

L’amore impossibile della principessa Margaret

Nel 1952 la sua unica sorella, la principessa Margaret, iniziò una storia d’amore all’età di 22 anni con l’aiutante divorziato del suo defunto padre, l’ex ufficiale della Royal Air Force Peter Townsend. Con il perdurare della loro relazione crebbe sempre di più l’intento di sposarsi, fatto che provocò una frattura tra la disapprovazione da parte del governo, e l’approvazione invece mossa dall’opinione pubblica dei cittadini. Alla fine Margaret, però, fu comunque persuasa ad interrompere quanto prima possibile quell’impossibile relazione, e venne spinta a sposare il fotografo Antony Armstrong-Jones nel 1960 – dal quale divorziò 18 anni dopo.

“Un anno orribile”

La regina Elisabetta II descrisse in modo memorabile il 1992 come un “annus horribilis”, dopo che tre dei matrimoni dei suoi figli fallirono e un incendio devastò la sua casa nel castello di Windsor. La separazione dell’erede al trono del principe Carlo dalla principessa Diana, dopo soli 11 anni di matrimonio, provocò non poco scalpore tra i media e l’opinione pubblica. Ma a scuotere la monarchia furono anche gli shockanti racconti sulla vita di palazzo e di Lady D, trapelati e scritti dall’autore Andrew Morton nel suo libro: “Diana: Her True Story – In Her Own Words”. Di lì a poco, poi, avvenne la separazione del secondo figlio della regina, il principe Andrea, dalla moglie Sarah Ferguson. Mnetre la sua unica figlia, la principessa Anna, divorziò dal suo primo marito Mark Phillips.

La morte di Diana

Diana, che era stata privata del suo status reale dopo il divorzio dal principe Carlo, morì in un incidente d’auto in un tunnel di Parigi, nell’agosto 1997. Una morte che ha subito innescato una serie di teorie e complotti, e che è sempre rimasta avvolta nel mistero. Nel periodo che ha preceduto e seguito il suo funerale, la monarchia è stata travolta dall”incredbile popolarità che la “principessa del popolo” si era guadagnata: tanto che l’opinione pubblica si indignò davanti al silenzio dei reali anziani, in vacanza nella tenuta di Balmoral, nel nord-est della Scozia, appena una settimana prima delle funzioni. E ancora, sui giornali dilagò il fatto che la bandiera della Union Jack non sventolasse a mezz’asta su Buckingham Palace,tanto che la regina venne chiamata parlare davanti ai suoi sudditi. Elisabetta II rese omaggio a Diana in un discorso televisivo, e inchinandosi pubblicamente davanti alla sua bara.

Scandalo del principe Andrew

Altro scandalo riguarda il principe Andrew, perseguitato dalle accuse di aver fatto sesso con una delle vittime adolescenti del defunto molestatore sessuale statunitense Jeffrey Epstein. Spesso definito come il “figlio preferito della regina“, Andrew ha persino tentato di “ricostruire” la sua reputazione in un’intervista alla BBC nel novembre 2019 – finita però male. Il principe infatti si rifiutò di scusarsi per la sua amicizia con Epstein, e non mostrò alcun tipo di empatia nei confronti delle vittime del molestatore. Non si riprese mai da questa scivolata. Con la reputazione ormai a pezzi, fu costretto a “fare un passo indietro dai doveri pubblici”. Inoltre, venne più e più volte chiamato a collaborare con i pubblici ministeri statunitensi, soprattutto durante il processo all’ex partner di Epstein, Ghislaine Maxwell. Processo dal quale venne attaccato anche Andrew, con una causa civile statunitense per aggressione sessuale. Il principe ha sempre e continuamente negato ogni accusa, ma la regina si ritrovò costretta a privarlo dei titoli militari onorari e degli incarichi caritatevoli. Il processo si concluse comunque con il pagamento di una somma mai rivelata – ma che gli permise di risparmiarsi un ulteriore umiliazione pubblica.

Harry e Meghan, le accuse di razzismo

Ultimo grande scandalo che fece barcollare la reputazione della regina e della famiglia reale fu provocato dal nipote stesso di Elisabetta II, ovvero il principe Harry. Sposando l’attrice americana, Meghan Markle, i due si sono ritirati dai doveri reali nel 2020 e si sono trasferiti in Nord America. Un abbandono, il loro, che pare venne alimentato da un presunto litigio avvenuto con il fratello maggiore di Harry, William, e sua moglie Kate. Le relazioni si sarebbero poi ulteriormente incrinate dopo che la coppia ha rilasciato un’intervista televisiva alla nota conduttrice di talk show statunitense, Oprah Winfrey. Durante il programma, i due hanno infatti raccontato degli episodi di razzismo che Meghan avrebbe subito tra i reali, oltre che di un rapporto difficile con il principe Carlo. La regina ha fin da subito affermato che la famiglia reale ha preso sul serio le affermazioni rilasciate da Meghan, ma ha al contempo messo in dubbio la veridicità di tale informazioni. “Recollections may vary‘” (“i ricordi possono variare”) dagli eventi, avrebbe infatti sottilineato Elisabetta II in merito alla vicenda.