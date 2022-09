Elisabetta II, scatta l’operazione «London Bridge»: ecco cosa prevede il piano per la morte della regina

Il Regno Unito si fermerà per tre giorni in segno di lutto per la scomparsa dell’amatissima Regina Elisabetta.

Un piano prevede cosa succederà i giorni prima del funerale della sovrana. La seppelliranno assieme al defunto marito Filippo.

Con la morte di Elisabetta II si è avviata anche la macchina organizzativa e il celebre protocollo London Bridge. Quello dell’8 settembre è il D-Day, la data dalla quale a cominciare da oggi scatteranno tutti gli step previsti dal protocollo. Oggi, venerdì 9 settembre, è il D Day +1 coi passi formali dell’ascesa al trono reale britannico del nuovo monarca, re Carlo III.

La mattina si riunirà il Consiglio di Accessione a palazzo St. James: il nuovo sovrano sarà proclamato dal balcone, farà un discorso e si incontrerà col premier, il governo, il leader dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster. Adesso il corpo della defunta regina si trova a Balmoral. Nel D Day +2 la bara lascerà il castello in Scozia e verrà traslata nel palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, la residenza ufficiale della Regina in Scozia.

L’operazione “Unicorno”

Tutto il programma è già previsto da una seconda operazione chiamata “Unicorno”, resa accidentalmente pubblica tre anni fa, nel giugno 2019, su un forum dedicato al personale del parlamento scozzese

Verrà poi il D Day +3, con la processione dal palazzo verso la cattedrale di St. Giles. Seguirà una cerimonia religiosa alla presenza della famiglia reale. Dopodiché per 24 ore la cattedrale sarà aperta al pubblico per consentire ai sudditi di rendere omaggio alla bara di Elisabetta, anche se la camera ardente vera e propria sarà a Londra. Il nuovo sovrano, Carlo III, dopo aver ricevuto le condoglianze dal parlamento di Westminster, le riceverà anche dal primo ministro e dal parlamento di Scozia.

La bara della Regina Elisabetta verrà portata a Londra in treno nel D Dday +4, dove giungerà il giorno seguente quando Carlo III sarà in Irlanda del Nord per le condoglianze ufficiali e una celebrazione religiosa nella cattedrale di Belfast. Nei giorni successivi Carlo III si recherà anche in Galles.

I funerali e la sepoltura della regina

Il D Day +5, la bara sarà trasportata a Buckingham Palace, da dove sarà trasferita a Westminster Hall, nella camera ardente aperta 23 ore al giorno fino al funerale di stato, che avrà luogo il D Day +10 a Westminster Abbey. Il Regno Unito osserverà due minuti di silenzio.

Infine la salma della regina sarà sepolta nella cappella reale, nel castello di Windsor, nella parte inferiore del palazzo. All’interno della Cappella di San Giorgio, nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, trovano sepoltura, tra gli altri, anche la sorella e i genitori di Elisabetta, oltre all’amato marito: il Principe Filippo di Edimburgo, deceduto il 9 aprile del 2021.