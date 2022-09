Gli ultimi instanti di vita della regina Elisabetta: chi era con lei sul punto di morte

Gli ultimi instanti di vita della regina Elisabetta: la disperata corsa dei figli e dei nipoti fino alla tenuta in Scozia. Ecco chi era con lei, accanto al suo letto di morte.

È iniziato tutto con una breve ma preoccupante dichiarazione. Una comunicazione avvenuta meno di 48 ore dopo che una fragile sì, ma sorridente regina Elisabetta II era stata fotografata mentre nominava il nuovo premier britannico Liz Truss. L’annuncio parla di condizioni di salute aggravate improvvisamente, con i medici che si dicono “preoccupati” per la monarca.

A seguire il bollettino medico emesso da Buckingham Palace che spiega come la regina, di 96 anni ormai, è stata messa sotto osservazione da parte dell’equipe, sebbene stia “bene” e riposi nel suo rifugio scozzese, il castello di Balmoral. Poco dopo l’annuncio del primo ministro britannico, impegnata a discutere delle nuove manovre contro il caro bollette, arriva un’altra comunicazione: l’erede al trono, il principe Carlo, ha raggiunto insieme a sua moglie Camilla il castello di Balmoral. Inevitabile aspettarsi il peggio: verso le ore 19:30 al mondo è stata annunciata la morte di Elisabetta II.

Chi era con la regina al momento della sua morte

A nemmeno un giorno dalla morte della regina, emergono nuovi dettagli in merito a quelli che sarebbero stati gli ultimi istanti di vita della monarca britannica. Secondo quanto viene riportato dai media locali, ad assisterla sul letto di morte vi sarebbero stati solo i suoi figli Carlo, ora diventato re Carlo III, e la principessa Anna. Entrambi sarebbero riusciti ad arrivare in tempo a Balmoral, poiché già si trovavano in Scozia.

Gli altri membri della famiglia reale, invece, non ce l’avrebbero fatta. Hanno dovuto affrontare una corsa e infruttuosa corsa da Londra, il principe William e gli altri due figli della regina, i principi Andrea ed Edoardo, insieme alla moglie Sophie – particolarmente legata alla monarca. Il gruppo familiare sarebbe arrivato in Scozia verso le ore 16:00, a bordo di una Range Rover guidata dallo stesso William. Ma quando hanno varcato la soglia del castello Balmoral, Elisabetta II pare fosse già morta.

Il principe Harry, invece, si è unito alla famiglia solo in serata. Era ancora in viaggio anche quando al mondo è stato dato l’annuncio ufficiale della scomparsa di sua nonna. Il corrispondente reale della BBC, Nicholas Witchell, ha ipotizzato che la moglie Meghan abbia deciso di rimanere a Londra per paura che la sua presenza potesse essere “non gradita”. La moglie di William, Kate, è invece rimasta a accudire i tre figli, che ieri hanno avuto il loro primo giorno di scuola a Windsor.