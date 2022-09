Morte Regina Elisabetta, una tv argentina fa festa con champagne e frasi sconvolgenti:«Finalmente è morta la vecchia nazista»

In una tv argentina, un giornalista, alla notizia del decesso della sovrana inglese, ha stappato uno champagne e ha deriso la Regina

La Regina Elisabetta II è morta ieri, 8 settembre. Alla notizia del suo decesso, in una tv argentina, un giornalista, Santiago Cuneo, ha pronunciato frasi allucinanti su di lei.

«Finalmente questa vecchia nazista è morta, è finita una volta per tutte, applausi fragorosi per Satana che l’ha portata via. Gli ho promesso che avremmo brindato quando questa spazzatura britannica fosse morta, questa sporcizia di Lucifero», ha detto il giornalista.

L’uomo conduce la trasmissione “Cuneo al mediodia”, e quando si è saputo della morte della Regina, l’uomo ha preso una bottiglia di champagne per festeggiare, prendendosi gioco della sovrana in diretta tv. I presenti, hanno iniziato a ridere.

L’uomo ha poi aggiunto altre frasi del tipo:«Stiamo festeggiando. È stato un tormento. Questa ammiratrice di Hitler ha finalmente trovato la sua fine».

Le parole pronunciate dal suddetto giornalista durante il programma in diretta tv, hanno sollevato una marea di polemiche in Argentina. Il filmato del giornalista che festeggia la morte della sovrana inglese ha fatto il giro del web e la maggior parte degli utenti che lo hanno visualizzato lo hanno criticato, dissociandosi totalmente.

Cuneo è un giornalista ma anche politico, membro del Partito Giustizialista, basato su un orientamento di stampo peronista. La ragione di tutta questa ostilità ha le sue radici nel conflitto per il dominio delle isole Falkland-Malvinas, che ebbe luogo nel 1982.

Questa guerra si concluse con la conquista del territorio da parte dell’Inghilterra. L’Argentina, tuttavia, ha continuato a rivendicare di avere un certo diritto sulle suddette isole, per via del fatto che la loro posizione geografica è vicina al loro Paese. Lo stesso governo argentino è stato alquanto tiepido alla notizia del decesso.

Ma non è finita qui, perché il giornalista argentino non è stato l’unico a festeggiare per questa morte. C’è infatti chi lo ha fatto per vecchi dissapori dovuti a varie motivazioni. Ieri sera, infatti, è partito un coro al Tallaght Stadium di Dublino, poi divenuto virale, in cui i tifosi cantano in coro “Lizzy’s in the box”, riferendosi al fatto che la regina è nella bara, in tono dispregiativo.

Allo stadio si disputava il match che vedeva in campo gli Shamrock Rovers di Dublino e la squadra svedese Djurgardens IF. Si tratta di un coro che tira fuori anni di tensioni tra Uk e Irlanda, con violenze da parte di tutti e due i Paesi.