Harry, le voci sul testamento: la clamorosa decisione della regina

Da settimane la stampa del Regno Unito moltiplica voci e indiscrezioni sul testamento di Elisabetta II.

La sovrana, secondo i rumors, avrebbe modificato le sue ultime volontà a proposito del nipote ribelle.

Con la morte della regina Elisabetta II si pone, inevitabilmente, la questione dell’eredità. Stando a Forbes, il patrimonio reale ammonta a 88 miliardi di dollari. La defunta sovrana ne possedeva personalmente soltanto una piccola frazione: 447 milioni di dollari. Che adesso dovrebbero andare in eredità alla famiglia.

Da settimane i tabloid britannici sono scatenati sul tema dell’eredità. Le voci dicono che il principe “ribelle” Harry non vedrà nemmeno un soldo dell’eredità di Elisabetta. Il secondogenito di Carlo e Diana è stato l’ultimo ad accorrere al capezzale della nonna, quando già da un’ora e mezza Buckingham Palace aveva diffuso la notizia della dipartita dell’anziana sovrana. Ed è ripartito per primo, ieri mattina poco dopo le otto. Le immagini mostrano un Harry cupo in volto, solo, senza familiari accanto a lui.

Secondo Star e International Business Time, lo scorso agosto Elisabetta avrebbe apportato delle modifiche al testamento. Depennando Harry da qualsiasi eredità. Stando all’indiscrezione – senza conferme ufficiali – sarebbero rimasti esclusi dalle ultime volontà della regina anche i due figli di Harry e Meghan: i pronipoti Lilibeth Diana (nata nel 2021 e chiamata così proprio in onore della nonna e sovrana) e il primogenito della coppia, Archie, di tre anni.

I motivi all’origine dell’esclusione di Harry

Una decisione, quella di Elisabetta II, che sarebbe stata dettata non solo dalle “dimissioni” di due anni fa da ‘membri senior’ della famiglia reale da parte dei duchi di Sussex. All’origine della scelta ci sarebbero anche altri comportamenti giudicati dannosi per la famiglia reale. In testa a tutto la clamorosa intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Una specie di vendetta – si disse allora – per vendicarsi contro la Royal Family.

Anche in caso di esclusione dal testamento della regina, Harry non resterebbe certo al verde. Alla morte della madre Diana, nel 1997, il denaro della principessa fu diviso equamente tra i due figli, William e Harry. E quando nel 2002 morì la regina madre, Harry ereditò quasi il doppio (27 milioni di dollari) del fratello maggiore William. La bisnonna, scrissero i giornali, aveva voluto proteggere il futuro finanziario di Harry, dato che William è pur sempre il secondo in linea di successione al trono.

Se le cose stessero davvero così, con Harry escluso dall’eredità della regina, il nipote – oltre al dolore per una decisione così drastica – perderebbe anche beni di grande e importanza. Come i famosi 300 gioielli (in rubini, diamanti, perle e ori) proprietà personale della monarca britannica. Gioelli che, stando ai rumors della stampa, andranno soltanto a Kate Middleton, la moglie del principe William, e alla piccola pronipote Charlotte. Ma è ancora tutto da vedere.

Per il momento Omid Scobie, portavoce non ufficiale dei duchi di Sussex, ha confermato che Harry “rimarrà, ovviamente, nel Regno Unito durante questo periodo di lutto”. Quanto a Meghan, non si sa nemmeno se parteciperà ai funerali della regina.