Elodie, nuovo look da infarto: la cantante è in forma mozzafiato

Aria di cambiamento da parte di Elodie, la cantante si è infatti presentata con un nuovo look, attraverso delle foto in cui viene ritratta l’artista, molto richiesta di recente, anche in ambiti diversi da quello musicale.

Un periodo molto proficuo per la cantante romana, cresciuta ad Amici nel 2015, in quella edizione del talent giunse seconda alle spalle del vincitore Sergio Sylvestre, da quel percorso prese una svolta la sua carriera, conseguendo da lì a poco tempo dei successi.

Negli ultimi anni ha infatti potuto vantare diversi singoli in cui ha ottenuto molti riscontri da un punto di vista commerciale, oltre a riconoscimenti come i vari dischi di platino il Wind Music Award e la nomina agli MTV Music Award, senza dimenticare le tre partecipazioni a Sanremo, due da cantante ed una da co-conduttrice per una serata.

Si è parlato di lei negli ultimi giorni, in quanto Elodie ha bagnato il suo esordio nel mondo del cinema con Ti mangio il cuore, film diretto da Pippo Mezzapesa, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove l’artista ha presenziato.

La sua trasformazione

Dopo la sua presenza a Venezia, Elodie Di Patrizi è stata chiamata dalla rivista Vanity Fair, laddove ha condiviso degli scatti con un look differente rispetto a quanto ci aveva abituato di solito.

Per la prima volta è infatti comparsa con i capelli rossi color fuoco, il tutto avvolta da un top bianco a forma di cuore. Questa la sua nuova linea scelta per apparire nella famosa rivista, con le foto poi condivise ai suoi fan.

Le novità in merito

A curare la sua immagine per l’occasione è stato lo syilist Lorenzo Posocco, il quale lavora a stretto contatto anche con la collega internazionale Dua Lipa, in questa circostanza ad essere l’obiettivo di questo look è una versione alquanto futuristica.

Da sempre molto attenta alla sua immagine, Elodie nel corso dei tempi ha saputo rinnovare il proprio look, dagli esordi con i capelli corti e di color rosa, passando per tagli completamente diversi l’uno dall’altro, negli ultimi tempi la chioma era diventata molto più lunga, fino alla trasformazione degli ultimi giorni con Vanity Fair.