Gassmann: il tweet sulla Regina Elisabetta, è bufera. Pioggia di critiche e insulti

L’attore Alessandro Gassman è finito al centro di una bufera mediatica. L’interprete ha infatti twittato un messaggio che ha sollevato qualche polemica e fatto storcere il naso a molti utenti. Ma cosa ha detto? E perchè tanta indignazione?

Alessandro Gassman nel mirino degli utenti dopo un messaggio su Twitter

La morte della Regina Elisabetta è stata commentata in tutto il mondo. La scomparsa della sovrana è stata infatti la notizia più discussa e controversa delle ultime ore. Tra messaggi di tristezza, solidarietà per i familiari e rammarico per aver perso una pietra miliare della storia britannica e non solo, c’è anche chi ha cercato di sdrammatizzare, facendo della leggera ironia.

Il clamore che ha destato l’addio di Elisabetta a questo mondo non è stato condiviso da tutti, c’è anche chi ha definito l’evento come la morte di una donna anziana che ha vissuto una vita ricca di esperienze. Questo il tenore del twitt di Gassman, che non è però piaciuto ad un certo numero di utenti. “È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip“.

La parole dell’attore hanno scatenato una pioggia di commenti a catena

Un messaggio che ha scatenato delle reazioni diverse. Qualcuno ha molto apprezzato la sua dichiarazione, condividendo il suo twitt, altri invece hanno commentato in malo modo le sue parole definendole inopportune. “Allora perché ha scritto un tweet su di lei ? Non era una persona qualunque. Era un’icona, come è stato suo padre, il grandissimo Vittorio. Quando le icone se ne vanno si portano via un po’ della nostra vita e ciascuno li piange per se stesso”,- ha scritto un’utente.

Qualche hater gli ha addirittura augurato il peggio: “Io invece se muori tu stappo una bottiglia”. L‘attore ha risposto con la sua proverbiale simpatia, scrivendo: “Vi do la buona notte con questo tweet di Claudio, che porta bene”.

