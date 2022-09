Grande Fratello Vip, nuovo concorrente: un ex tronista dentro la casa

Continuano a circolare i nomi di chi entrerà a far parte del Grande Fratello Vip, e come nuovo concorrente è spuntato un ex tronista di Uomini e Donne, pronto ad entrare dentro la casa nei prossimi giorni.

A meno di due settimane dall’inizio della nuova avventura del reality show, si susseguono le voci tra quelle ufficiali e le indiscrezioni. Ad oggi si conoscono tre nomi di concorrenti pronti a partecipare al programma.

Il primo nome ufficiale è stato quello del costumista Giovanni Ciacci, a cui poi ha fatto seguito nei successivi giorni quello dell’esperta cantante Wilma Goich, mentre nelle ultime ore è arrivata la notizia secondo cui a partecipare alla settima edizione del GF Vip ci sarà Pamela Prati, già presente durante la prima stagione del medesimo reality riservato a personaggi famosi.

Molti nomi verranno svelati durante la stessa serata in cui partirà il Grande Fratello Vip, vale a dire il 19 settembre, ma sono pressanti le voci secondo cui qualche protagonista recente di Uomini e Donne farà parte della prossima avventura.

Da dove arrivano le indiscrezioni

All’inizio del percorso saranno 24 i concorrenti in gara, ma vista la possibile durata molto estesa del reality, la scorsa edizione durò circa 6 mesi, molti arriveranno a programma in corso, chissà se il presunto ex tronista sarà già presente sin da subito.

Gli ultimi rumors provengono da Amedeo Venza, noto influencer e molto vicino agli ambienti televisivi, tanto da far sapere come il contratto tra lui e la produzione sarebbe già stato scritto, anche se poi il nome non è stato svelato.

Chi potrebbe essere

Nel corso delle settimane era arrivata la notizia secondo cui Luca Salatino avrebbe fatto i provini per partecipare alla trasmissione, oltre a lui anche il suo collega Matteo Ranieri. I due avrebbero avuto un rapporto di alti e bassi durante la loro esperienza ad Uomini e Donne, chissà se ci sarà spazio al GF Vip per uno dei due o per entrambi.

In attesa di capire come si completerà il cast dei concorrenti, il 19 settembre partirà la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e con la presenza in studio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.