Ghosting, presto potrebbe diventare illegale: punibile come “offesa emotiva”

Il ghosting è una pratica sempre più diffusa e facilitata dall’utilizzo dei social network. Ma con la nuova proposta di legge potrebbe diventare illegale.

Il ghosting è diventato ormai emblematico della società in cui viviamo. Con questo termine si fa riferimento ad una pratica poco simpatica ma sempre più diffusa, ovvero smettere di rispondere ai messaggi della persona con cui si sta parlando o chattando sui social network.

Si tratta di un’interruzione definitiva, che può essere fatta sia nei confronti di qualcuno con cui ci si sta frequentando sia verso un’amica o un amico. Chi fa ghosting si limita a sparire – proprio come un fantasma – senza lasciare spiegazioni e dare spazio ad un confronto.

Le cause e gli effetti del ghosting

Oggi i social network hanno un ruolo centrale nella vita della maggior parte delle persone. È qui che ci informiamo e che comunichiamo con i nostri amici e con le persone care. Ed è proprio per questo motivo che il ghosting può essere considerato un male dei nostri giorni.

Le interazioni si sono spostate online e chi non riesce – o non vuole – prendere la situazione di petto e porre ufficialmente fine ad una relazione preferisce scomparire nel nulla. È dal 2015 che il termine ghosting sta diventando sempre più popolare, andando di pari passo con l’aumento di casi.

Secondo l’indagine effettuata nel 2018 dalla BankMyCell, il 15% degli uomini e il 26% delle donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni ha fatto ghosting sulle applicazioni di incontri negli Stati Uniti. Questa pratica ha delle conseguenze traumatiche per chi la subisce.

Una “vittima”, infatti, tenderà a sentirsi confusa, a domandarsi per quale motivo il suo interlocutore abbia deciso di interrompere la conversazione in modo così brusco. Il ghosting può diventare causa di insicurezza e mancanza di fiducia in sé per la persona che lo subisce.

La proposta di legge che vuole rendere il ghosting illegale

Il ghosting ha senza dubbio degli effetti negativi sulle sue “vittime”: ecco perché il governo delle Filippine sta discutendo riguardo una proposta di legge che intende rendere la pratica illegale. Per il momento è stata solamente presentata la risposta e prima di essere approvata dovrà seguire un lungo iter ed ottenere il consenso del Parlamento.

La proposta è stata elaborata da Arnold Teves Jr. Membro della Nationalist People’s Coalition, ritiene che il ghosting dovrebbe essere punito in quanto “offesa emotiva”, responsabile dello sviluppo di “sentimenti di rifiuto e abbandono”. Sono diverse le ricerche ad aver provato che, a livello cerebrale, il rifiuto sociale provoca le stesse sensazioni del dolore.

“Il ghosting può essere paragonato a una forma di crudeltà emotiva e quindi dovrebbe essere punito come un’offesa emotiva” ha dichiarato Teves Jr. In un’intervista alla CNN ha spiegato di non aver ancora previsto una sanzione per la pratica. “La pena non dovrebbe essere pesante” ha affermato: prestare servizio alla comunità potrebbe essere una soluzione.

La proposta di legge ha già trovato un’opposizione all’interno del governo, convinta che si tratti solamente di una strategia per distrarre l’attenzione dei cittadini dall’aumento del costo della vita nella Filippine sfruttando una legge non necessaria.