Mourinho che sorpresa! Quell’annuncio proprio non se lo aspettava

Al termine di un mese di agosto ricco di successi il tecnico portoghese della Roma riceve il giusto riconoscimento per i risultati ottenuti. Che sorpresa!

La Roma di José M0urinho è la squadra che nel mese di agosto ha raccolto più punti in campionato assieme all’Atalanta di Giampiero Gasperini.

Sono infatti dieci i punti ottenuti nelle prime quattro giornate frutto di tre vittorie contro Salernitana (0-1 gol di Cristante), Cremonese (1-0 Smalling) e Monza (3-0 Dybala e Ibanez) e di un pareggio ottenuto sull’ostile campo della Juventus (1-1 grazie ad Abraham).

Una squadra quella di Mourinho che ha agito benissimo sul mercato, consegnando allo Special One una rosa di tutto rispetto andando a regalare grandi campioni al tecnico portoghese, che ora vuole alzare l’asticella rispetto allo scorso anno, quando i capitolini hanno sollevato il loro primo trofeo UEFA, la Conference League.

Gli arrivi di Celik, Matic, Belotti, Wijnaldum (infortunato fino a gennaio) e soprattutto Dybala fanno sognare tutti i tifosi della Roma, che sperano di potersela giocare fino alla fine con le altre grandi del campionato.

Il giusto riconoscimento per Mou

Intanto la Lega Serie A ha voluto omaggiare l’ex tecnico dell’Inter assegnandogli il titolo di Coach of the Month per il mese di agosto 2022. È la prima volta che Mou porta a casa questo riconoscimento che è stato istituito proprio lo scorso campionato.

Gli allenatori che lo hanno vinto di più sono stati Luciano Spalletti, che col suo Napoli lo ha vinto nei mesi di settembre e febbraio, e Stefano Pioli, che l’ha invece sollevato a marzo e maggio.

Il trofeo verrà consegnato al portoghese nel pre-partita di Roma-Atalanta, prossima gara della Roma in casa in programma per il 18 settembre. Queste le parole dell’AD della Lega, Luigi De Siervo: “José Mourinho si conferma ancora una volta uno dei migliori allenatori del nostro campionato. Il tecnico portoghese ha saputo convogliare le grandi ambizioni dell’ambiente giallorosso trasformandole in risultati sul campo. Le straordinarie doti motivazionali, le sue conoscenze tattiche e la capacità di elevare le prestazioni dei suoi giocatori hanno permesso alla Roma di iniziare al meglio questa stagione e conquistare la vetta della classifica, con tre successi in quattro partite e un solo gol subito”