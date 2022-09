Alessia Marcuzzi, salta anche il programma Rai: cosa sta accadendo alla conduttrice

Molto atteso l’esordio del nuovo programma Rai da parte di Alessia Marcuzzi, ma la nuova notizia sul rinvio porta la trasmissione a saltare in questo finale di 2022, ecco i motivi di tale scelta e quando verrà riproposto in tv.

Dopo tanti anni a Mediaset, la Marcuzzi si era presa una pausa, fino alla decisione di approdare in Rai, dove aveva fatto in passato alcune comparsate, dopo l’esordio a Telemontercarlo arrivò alla tv pubblica nel 1994 affiancando l’indimenticato Gigi Sabani nel programma estivo Il grande gioco dell’oca, mentre nel 2000 prese parte al DopoFestival.

Nella sua nuova avventura era pronta ad affrontare un programma tutto suo chiamato Boomerissima, nuovo prodotto televisivo in cui vengono raccontati dei bienni ad ogni puntata, rappresentativi di quel periodo da un punto di vista dello spettacolo, della musica e dello sport, raccontandone usi e costumi.

La trasmissione era pronta a fare il suo esordio su Rai Due, a partire da novembre, mese nel quale la stessa Marcuzzi avrebbe compiuto 50 anni, ma per tale novità si dovrà ancora aspettare.

Cosa è successo

Sembrava tutto pronto per la partenza del nuovo programma, ed era stata fissata anche la data dell’esordio, quella del 22 novembre, facendo presupporre delle puntate il martedì sera per la parte finale dell’autunno, ma secondo quanto trapelato dal sito Dagospia non ci sarà nulla da fare per quel periodo.

Per quanto riguarda i contenuti ed il formato della trasmissione non vi sarebbero delle incertezze, ma ad oggi si sta ragionando sul budget e sulla composizione dello studio tv di Boomerissima, ragion per cui è stata presa tale decisione.

Quando verrà trasmesso

Una delle novità principali dei prossimi palinsesti televisivi, visto il nuovo prodotto e la nuova collocazione da parte della conduttrice, vedrà prolungata l’attesa, e dunque Boomerissima non avrà come battesimo il prossimo novembre.

A quanto pare sembrerebbe prematuro un lieve slittamento a dicembre, motivo per il quale vedremo Alessia Marcuzzi con il suo nuovo programma su Rai Due a partire dal 2023, da verificare se nei primi mesi del prossimo anno. Seguiranno conferme nelle prossime settimane sull’ufficialità relativa alla notizia del rinvio della trasmissione e quando potrà vedere la luce.