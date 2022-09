Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti: ufficiale il terzo nome

Nel nuovo Grande Fratello Vip è uscito il terzo nome riguardante i concorrenti del reality, ormai è ufficiale, ecco di chi si tratta e le ultime novità riguardanti il programma televisivo, ormai prossimo al ritorno in tv.

Dal 19 settembre partirà la settima edizione del GF Vip, alla cui conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, mentre in studio come opinioniste vi saranno Sonia Bruganelli, anche lei confermata, e la novità Orietta Berti.

Da capire la durata della prossima edizione del programma tv, ad oggi è certo il doppio appuntamento serale del lunedì e del giovedì. Nei giorni scorsi erano usciti i primo nomi ufficiali degli inquilini.

Il primo in assoluto ad essere stato ufficializzato è stato Giovanni Ciacci: il costumista porterà il tema della sieropositività. In seguito è arrivato il secondo nome, quello della cantante Wilma Goich, mentre da qualche ora è giunta la notizia di Pamela Prati come loro coinquilina.

La carriera di Pamela Prati

Sin dagli anni ’80 ha modo di confrontarsi a livello recitativo tra cinema, tv e teatro, ed alla fine di quel decennio diventerà una delle donne principali del Bagaglino, in cui avrà modo di presentare, in una carriera dove non si è risparmiata anche nel mondo del ballo e del canto.

Nel 2006 è stata insegnante ad Amici, mentre a livello di reality partecipa come concorrente a Il Ristorante e alla prima edizione del Grande Fratello riservato ai personaggi famosi, programma per cui farà ritorno a distanza di qualche anno. Negli ultimi tempi è balzata alle cronache per essere stata manipolata da un uomo di nome Mark Caltagirone, con cui sarebbe dovuta convolare a nozze, ma la persona in questione si è rivelata non esistente.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Diverse erano le voci ricorrenti sulla Prati pronta a ritornare al GF Vip, ma vi erano alcune questioni legali tra la soubrette sarda e Mediaset, azienda televisiva attraverso la quale viene trasmesso il reality sin dalle edizioni con personaggi comuni.

Tali questioni riguardavano un contenzioso tra Pamela Prati e Barbara D’Urso, resta da capire se la querela sarà portata a termine, ma la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è ormai ufficiale e sin dal 19 settembre potrà rientrare nella casa più spiata dagli italiani.