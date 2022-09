Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli: “Periodo delicato per lei…”

Pronta la nuova avventura del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini si è raccontato, parlando della presenza di Sonia Bruganelli e del suo periodo delicato, la moglie di Paolo Bonolis ha accettato di ritrovarsi come opinionista del reality show.

Il prossimo 19 settembre partirà la settima edizione del GF Vip, a 6 mesi di distanza dalla precedente stagione, durata proprio quel lungo lasso di tempo. Ad oggi sono poche le ufficialità riguardanti il programma, ancora una volta condotto da Signorini, giunto alla quarta volta di fila al timone della trasmissione.

In studio si avvarrà della presenza di Orietta Berti, mentre è stata confermata la Bruganelli come ospite. Al momento sono soltanto due i nomi ufficializzati per entrare nella casa come concorrenti.

Si tratta di Giovanni Ciacci e della cantante Wilma Goich, i quali stanno vivendo un momento non semplice della loro vita, il primo è sieropositivo all’Aids, mentre la seconda ha dovuto affrontare la prematura morte della figlia.

Cosa ha raccontato il conduttore

Riguardo a Giovanni Ciacci, l’ufficialità come primo nome è stata motivata dallo stesso Signorini, in quanto bisognava informare gli altri concorrenti della sua sieropositività, ma la sua presenza servirà a far capire come il suo stato di salute possa permettergli, a differenza di quanto avveniva sino a qualche lustro fa, a condurre una vita normale.

Nell’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore si è detto soddisfatto di tale scelta e del cambiamento al regolamento, in precedenza non venivano infatti ammessi concorrenti sieropositivi.

Retroscena degli ultimi mesi

Sulle opinioniste, Alfonso Signorini ha parlato in particolare di Sonia Bruganelli e sul fatto di aver accettato tale ruolo per la seconda edizione consecutiva, spiegando in tal senso: “Lo scorso anno avevo avuto al GF due primedonne, la tensione saliva e veniva portata su di me, e questo mi infastidiva. Orietta Berti da questo punto di vista porterà maggiore tranquillità. Sulla sua conferma, mi aveva parlato di periodo delicato, anche se non mi ha specificato di cosa si trattasse“.

Ha inoltre specificato come la stessa Bruganelli non abbia avuto tentennamenti di fronte alla sua conferma, nonostante alcune voci riportassero il contrario. Oltre a lunedì, il Grande Fratello Vip raddoppierà i serali su Canale 5, Alfonso Signorini ha infatti confermato l’appuntamento del giovedì, in quanto il venerdì molti giovani non sono a casa.