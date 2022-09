Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri rifiutato ancora una volta: cosa sta accadendo al cavaliere

Sta attraversa un momento difficile da un punto di vista sentimentale Riccardo Guarnieri, ecco cosa sta accadendo al cavaliere del programma Uomini e Donne, alla ricerca della compagna ideale.

Dalla fine di agosto sono iniziate le riprese di Uomini e Donne, anche se l’esordio televisivo avverrà a partire dal 19 settembre. Sino ad ora non sono state rese note ufficiali per non spoilerare cosa avverrà nelle varie puntate, ma vi sarebbero delle indiscrezioni a tal proposito.

Riguardo alla versione Over del programma, uno dei personaggi più noti negli ultimi anni è stato Riccardo Guarnieri, arrivato negli studi televisivi del dating Mediaset nel 2017, da allora l’uomo originario di Taranto ha avuto diverse storie all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, a partire da Ida Platano passando per Roberta Di Padua.

Negli ultimi mesi della scorsa stagione, Guarnieri era ritornato con la Platano, ma il loro rapporto è durato molto poco, ed i due hanno trascorso le rispettive vacanze da single, in attesa di tornare a rimettersi in gioco.

Cosa accadrà nelle prime puntate

Il ritorno di Uomini e Donne vedrà diversi protagonisti ritornare in studio, tra questi Guarnieri non avrà vita facile, in quanto non si è lasciato bene con Ida Platano, ed i rapporti tra i due saranno a dir poco rigidi, con tanto di polemiche tra le parti in causa.

Da quanto trapela, il pugliese cercherà di interessarsi a Federica Aversano, ma essendo quest’ultima protagonista della versione classica del programma, oltre a rifiutare le sue avances, ha invitato l’uomo a non insistere, altrimenti dovrebbe abbandonare la trasmissione, e come da regolamento la stessa conduttrice ha avvisato il cavaliere di cambiare strategia.

Le altre vicende

Dall’altra parte, Ida Platano sembra intenzionata a ritornare con un altro ex, ma si tratterebbe di Alessandro Vicinanza, mentre tra le dame è stata confermata ancora una volta la presenza di Gemma Galgani, la quale sarà molto interessata ad un cavaliere di origini svizzere.

Si attendono poi ulteriori novità sugli sviluppi delle varie storie, e se Riccardo Guarnieri avrà modo di rifarsi dopo le recenti delusioni, ma per la nuova stagione di Uomini e Donne bisognerà attendere lunedì 19 settembre, quando verrà trasmessa la prima puntata del nuovo ciclo.