Regina Elisabetta, a chi andranno i suoi cani Corgi? “Solo lei li amava in famiglia”

A chi andranno gli amatissimi cani di Elisabetta? I due corgi della sovrana hanno bisogno di cura ed assistenza, per questo i reali hanno dovuto prendere una difficile decisione, cercando la sistemazione più congrua per gli animali. Elisabetta era molto legati ai suoi cani, e l’hanno accompagnata per anni, rendendo la razzi corgi un simbolo della famiglia reale.

Ecco che fine faranno i corgi della sovrana

La morte della Regina Elisabetta ha scosso il mondo intero. La famiglia reale si è travata ad affrontare gli effetti della sua scomparsa, dovendo cercare una buona sistemazione agli amatissimi cani della sovrana. L’amore della regina per i cani è nato sin da quando era piccolissima, aveva solo7 anni quando ricevette un corgi in regalo da suo padre. King Geroge, le portò Dookie, il suo primo cane, da quel momento ha allevato tanti cani che, secondo una ricostruzione riportata su alcuni tabloid inglesi, sarebbero tutti diretti discendenti della sua amatissima cagnolina.

Nel tempo, il corgi è diventata una razza simbolo della famiglia reale, la regina li adorava e trattava loro con il massimo rispetto, garbo e delicatezza. Ma a chi andranno i cani della sovrana ora che non c’è più?

A chi andranno i cani della regina Elisabetta?

Per il momento non è dato sapere chi adotterà i cani, la regina aveva quattro cani: due corgi, un dorgi e un cocker spaniel. Ma l’esperta della famiglia reale, Victoria Arbiter ha dichiarato al The Independent che probabilmente la sovrana aveva già programmato un piano per loro.

Arbiter ha dichiarato: «Possiamo solo fare ipotesi sui piani per i corgis, ma nulla è lasciato al caso con la famiglia reale che è una famiglia di amanti dei cani, anche se nessuno ama particolarmente i corgi». La regina ha sempre trattato benissimo tutti i suoi cani. «Tutti i figli della regina – ha continuato Arbiter – li accoglierebbero a braccia aperte». Se la famiglia non decide di adottare i cani, potrebbero essere lasciati allo staff reale”- ha aggiunto la Arbiter.