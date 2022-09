Sophie Codegoni, Paola Caruso scrive una lettera, è polemica: “Ti vergogni…”

Paola Caruso è stata per anni la Bonas di Avanti un Altro. I telespettatori del programma l’hanno conosciuta ed apprezzata proprio grazie al talk condotto da Paolo Bonolis. Ora, il suo posto c’è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ed ex gieffina. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, la bellissima Sophie ha dimostrato di possedere grinta e carattere, ed ora è finta al centro gossip nostrano a causa di una lettera che le ha indirizzato Paola Caruso.

L’ex Bonas Paola Caruso scrive all’ex gieffina, le sue parole fanno il giro della rete

L’ex Bonas di Avanti un Altro, Paola Caruso ha deciso di scrivere una lettera a Sophie Codegoni. La missiva è stata pubblicata dal settimanale Di Più, e nella stessa la Caruso ha dichiarato di non aver gradito particolarmente alcune dichiarazioni dell’ex gieffina. Parole, quelle di Sophie che

Paola Caruso ha chiarito alla fidanzata di Alessandro Basciano che il ruolo che oggi ricopre e che un tempo è stato suo, che non si tratta di un personaggio secondario o marginale, la Bonas è uno dei più amati del programma condotto da Paolo Bonolis, seguito da anni da migliaia e migliaia di telespettatori quotidianamente.

Avanti un Altro, Paola Caruso a Sophie Codegoni: “non vergognarti di essere una Bonas”

La Caruso ha esordito scrivendo: “Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”.

Paola ha poi parlato del legame che ha vissuto con il conduttore, Paolo Bonolis. Un’amicizia sincera, oltre che ad essere un legame professionale fatto di sintonia e stima sincera. L’ex Bonas ha poi detto a chiare lettere che non potrà esserci una donna che ricopra questo ruolo così come ha fatto lei per anni. “Non c’è più stata una Bonas come me. Sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paolo c’era un’alchimia speciale. Sophie, goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas”.