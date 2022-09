Wanda Nara e Mauro Icardi a Istanbul, la nuova vita extralusso della coppia altro che aria di crisi

Novità di lusso per Wanda Nara a Mauro Icardi. La coppia ha deciso di intraprendere una nuova avventura sia in ambito professionale che familiare. L’arrivo del campione di calcio ad Istanbul è stato entusiasmante, ed insieme alla sua compagna ha organizzato al meglio i suoi impegni .

Nuova vita in Turchia per la famiglia Icardi

Icardi e la sua Wanda sono arrivati ad Istanbul, ad attenderli hanno trovato una flotta di tifosi che li hanno accolti con entusiasmo. “Grazie a tutti per l’indimenticabile benvenuto di ieri sera. È stato un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Spero di poter restituire un po’ di tutto l’amore che mi avete trasmesso…”- con queste parole il campione di calcio argentino ha ringraziato i suoi fan sui social.

La coppia ha trascorso una bella vacanza a Miami e poi è giunta in Turchia, dove sono stati acclamati dalla folla. Wanda, secondo indiscrezioni aveva organizzato al meglio l’arrivo ad Istanbul in modo che i suoi figli Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, avessero tutto il necessario. Ma dove alloggeranno? Stando a voci di corridoio, la famiglia starà in un hotel per poi trasferirsi in una casa di lusso.

Wanda Nara, la foto in costume ad Instanbul infiamma il web

Wanda Nara, procuratrice sportiva e moglie del campione Mauro Icardi ha dichiarato: “La Turchia è un posto che amo. Sono stata in vacanza lì circa 6-7 volte, da sola e con i miei figli, è una meta che mi piace”. La bellissima Nara sta postando foto e video che ritraggono lei e la sua splendida famiglia in Turchia, ed i fan sono già pazzi di lei.

Eccola super sexy in questo scatto che la ritrae proprio ad Istanbul mentre si gode un momento di relax, lo scatto ha ricevuto migliaia e migliaia di like ed una pioggia di commenti. Tantissimi utenti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza, occhiali scuri e costume interno nero, la moglie di Mauro Icardi ha catalizzato anche questa volta l’attenzione del web, lasciando tutti senza fiato.