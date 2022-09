Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, notte in ospedale: problemi per la fidanzata incinta | Come sta

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso la notte in ospedale, dove è stata ricoverata la sua fidanzata, Anna. La giovane è incinta ed ha accusato un malore, così l’ha prontamente accompagnata in ospedale e l’ha assistita senza mai allontanarsi un attimo. Una vicenda che ha molto scosso i fan della coppia, che ora si domandano come stia.

Luigi Mastroianni è stato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Il suo carattere forte e tranquillo ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori che nel corso degli anni si sono sinceramente affezionati a lui. Di recente, l’ex protagonista del dating show di Canale 5 è finito nel mirino del gossip, perchè la sua fidanzata che è incinta è stata male. A raccontare cosa è accaduto è stato proprio Luigi che ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram.

I fan della coppia si sono preoccupati, Luigi ha annunciato inoltre di aver annullato un evento, si trovava infatti in ospedale ad assistere la sua fidanzata. Mastroianni non si è allontanato un attimo dalla sua compagna, in attesa di capire perchè Anna si fosse sentita male e per assicurarsi che sia lei che suo figlio stessero bene. Pare che la giovane ed il bimbo che porta in grembo stiano bene, ma la paura per loro stata tanta.

A distanza di qualche ora, l’ex tronista ha spiegato ai suoi fan cosa sia accaduto alla sua compagna. Anna sta meglio, ma dovrà restare qualche giorno in osservazione. Luigi ha dichiarato: “Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male. Siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino. Però sia lei sia il bambino stanno bene”.