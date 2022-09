Fosca Innocenti 2, lo spoiler del protagonista: “Ho realizzato il sogno…”

Nei prossimi mesi verrà trasmesso Fosca Innocenti 2, ma già si pensa ad un terza stagione, così come ha svelato l’attore della fiction Francesco Arca, ecco quanto ha dichiarato su quanto accadrà nelle prossime vicende della serie.

Nella scorsa stagione è stata una delle novità in casa Mediaset, quando venne trasmessa la prima stagione della serie Fosca Innocenti, la quale racconta le storie del vicequestore di Arezzo, tornata nella città toscana per risolvere alcuni casi.

Tra febbraio e marzo sono stati trasmessi 4 episodi in prima serata su Canale 5, raccogliendo buoni risultati in termini di ascolto, tanto da portare l’azienda e la casa di produzione ad una conferma della fiction per girare altri appuntamenti.

In questi mesi sono stati girati i nuovi episodi, resta da capire come procederà la storia tra il Vicequestore e Cosimo, nella passata stagione l’uomo aveva deciso di non partire più per New York per rimanere con Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada.

Cosa ha dichiarato Arca

Nei panni di Cosimo troviamo invece l’attore Francesco Arca, il quale è stato intervistato da Tv e Sorrisi e Canzoni, parlando del futuro relativo al poliziesco girato in Toscana e le possibili novità riguardanti il suo personaggio.

Sulla storia con il Vicequestore, ecco quali sono state le sue dichiarazioni in merito al noto settimanale: “Cosimo vedrà evolvere il suo rapporto con Susy, la ragazza lavora con lui in enoteca e starà sempre più vicino a lui“.

I prossimi sviluppi

Un inserimento, quello di Susy, in grado di mettere in dubbio il rapporto tra la Innocenti e Cosimo, lo stesso Arca ha poi sottolineato il buon clima durante le riprese, ormai terminate, e proprio sul finale di stagione ribadisce: “Al momento non mi posso sbilanciare, ma ci piacerebbe fare la terza stagione, inoltre girando le scene ho realizzato il sogno di andare a cavallo, peccato avessi mal di schiena in quei giorni”.

In attesa di capire se vi sarà una prosecuzione di Fosca Innocenti, di certo la seconda stagione avrà dei risvolti a sorpresa. Gli spettatori della serie dovranno aspettare il primo semestre del 2023 per vedere gli episodi inediti, da stabilire se verranno trasmessi nel periodo invernale, come accaduto in questo 2022, o aspettare la primavera.