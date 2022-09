Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli: “Sosterrò le persone scomode”

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip è stata confermata Sonia Bruganelli come opinionista, la quale vorrebbe vedere cose strane dentro la casa ed è intenzionata ad appoggiare i concorrenti particolarmente scomodi.

Lunedì 19 settembre avrà inizio la settima edizione del GF Vip, a pochi giorni dalla sua partenza, fervono i preparativi per vedere cosa accadrà dentro la casa, a partire da chi saranno i prossimi concorrenti ad entrarvi.

Sino ad ora si conoscono 3 nomi ufficiali, da quello del costumista Giovanni Ciacci, passando per la cantante Wilma Goich, fino alla soubrette Pamela Prati. Gli altri inquilini potrebbero essere svelati taluni nelle prossime ore, gli altri durante il giorno stesso del primo serale.

Da verificare poi come si svilupperà il gioco nel corso delle settimane, e quanto durerà la prossima edizione dopo quella passata da record. A condurre il reality per il quarto anno di fila ci sarà Alfonso Signorini, il quale si avvarrà della presenza in studio di Orietta Berti al posto di Adriana Volpe, mentre Sonia Bruganelli è stata confermata nel ruolo di opinionista ed ha espresso il proprio parere a pochi giorni dal ritorno del programma televisivo.

Le sue dichiarazioni

Per la seconda volta di fila la moglie di Paolo Bonolis esprimerà le proprie opinioni su quanto accadrà dentro la casa, e negli ultimi giorni la diretta interessata si è fatta intervistare dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Ecco le parole di Sonia Bruganelli sulla decisione di ritornare al GF Vip nonostante i dubbi avuti: “Ero convinta di non esserci, ma poi mentre registravo il mio programma ad aprile mi ero accorta di essere cresciuta professionalmente. Quando Signorini me lo ha chiesto, io ho pensato fosse un segnale e per me questa avventura non si era conclusa“.

Quali novità per lei rispetto alla passata edizione

Riguardo ai possibili aggiustamenti come opinionista, la Bruganelli ha così risposto: “Dipende dalle persone, ma io continuerò a sostenere quelle più scomode. Da spettatrice voglio vedere cose strane nella casa, dobbiamo tirar fuori le dinamiche nascoste”.

A dir poco stimolata da quanto potrà accadere, Sonia Bruganelli sarà dunque insieme alla Berti tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip durante i serali su Canale 5, previsti ogni settimana il lunedì ed il giovedì.