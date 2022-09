Totti e Blasi, l’ex Capitano all’attacco: “Ilary ha un altro, anzi più di uno e…” | Social in rivolta

Nel corso di un’intervista, che ha spiazzato tutti, Francesco Totti ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Ilary Blasi: ecco cosa ha detto.

Anche i più pessimisti non avrebbero potuto immaginare una conclusione del genere per un matrimonio che, in questi vent’anni, ha incantato il grande pubblico nostrano. Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai ai ferri corti e sono partite le accuse che – supponiamo – verranno presto rimbalzate da una parte all’altra.

Dopo quasi tre mesi di silenzio, l’ex Capitano ha raccontato la sua verità, ribadendo di essere stato tradito e di aver cercato ad ogni modo di evitare un fine dolorosa al suo matrimonio.

Le parole di Francesco Totti

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Francesco Totti ha rotto finalmente il silenzio sulla sua separazione. Parlando con Aldo Cazzullo, l’ex capitano della Roma ha raccontato la sua versione dei fatti, smentendo la ricostruzione fatta della fine del suo matrimonio, come del resto quella della nascita della relazione con Noemi Bocchi. Si legge: “Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così”.

E ancora: “Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non mi faccia dire il nome dell’altro. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto. Cosa dicevano i messaggi? Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Sono girate voci in passato. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire”.

Le accuse dell’ex capitano

Nelle scorse settimane si è parlato di un dialogo tra i legali di Francesco Totti e Ilary Blasi per un accordo di separazione, ma la realtà è molto diversa. L’ex numero dieci della Nazionale non si nasconde e annuncia che ci sarà una battaglia legale. Ha continuato: “Non è tutto qui. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Francesco Totti ha sentenziato: “Temo che con Ilary finirà in tribunale”. Insomma, la storia d’amore che ha fatto sognare gli italiani per quasi vent’anni è finita malissimo. A questo punto, salvo clamorosi ripensamenti, anche Ilary Blasi potrebbe raccontare la sua verità, magari in un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo.