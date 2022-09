Non è l’Arena, Massimo Giletti : “Torno più agguerrito che mai e ai politici dico…”

Il timoniere di Non è l’Arena, Massimo Giletti tornerà Domenica 11 settembre 2022, con la nuova edizione del talk di La7. Il conduttore si è lasciato andare ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato qualche curiosità e novità del suo programma. Le dichiarazioni di Giletti hanno fatto il giro della rete, ecco cosa ha detto.

Non è l’Arena, torna il programma di Giletti, ecco qualche anticipazione. Il conduttore è più “agguerrito” che mai

Massimo Giletti tornerà domenica 11 settembre con la nuova stagione di Non è l’Arena e proprio di recente si è raccontato ai microfoni del settimanale DiPiùTV, dando qualche anticipazioni sul talk. “Torno in tv più agguerrito che mai. Toglierò la maschera ai politici prima del voto”- ha dichiarato il conduttore. Inoltre ha annunciato che accoglierà molti ospiti nel suo salotto, tra cui anche Matteo Salvini che sarà presente nel corso della prima puntata del talk domenicale.

Tante le novità che ci saranno nella prossima stagione di Non è l’Arena, il conduttore è al settimo cielo, come di consueto non vede l’ora di mettersi in gioco e di darsi anima e corpo per il suo lavoro. Non sono mancati momenti di criticità, Giletti ha infatti ripercorso con la mente quei momenti in cui l’hanno etichettato come narcisista per i reportage sulla guerra. “Mi hanno accusato di narcisismo per i miei reportage sulla guerra, ma ho la coscienza tranquilla e vado avanti per la mia strada” ha dichiarato.

Massimo Giletti, il conduttore svela: “Da due anni vivo sotto scorta, mi sono occupato di scarcerazioni di mafiosi”

Nel corso dell’intervista il conduttore ha raccontato che la sua vita è radicalmente cambiata da quando si è occupato di mafia, ha ricevuto delle minacce, ma tutto questo non lo ha fermato, continuerà a fare il suo lavoro con coraggio e determinazione. “Da due anni vivo sotto scorta, mi sono occupato di scarcerazioni di mafiosi e ciò mi ha causato minacce”.

Giletti ha vissuto dunque una vita ricca di successi e soddisfazioni, ma anche momenti difficili che, però non l’hanno mai fermato. Oggi il conduttore ha 60 anni, li ha compiuti proprio mentre si trovava in Ucraina, per documentare la situazione sul posto. “Ho compiuto sessant’anni mentre mi trovavo a Odessa. “Ero in una stanza, in piena notte, quando è suonato l’allarme aereo” .