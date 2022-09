Verissimo, anticipazioni prime puntate: ci sarà la tanto attesa super intervista | L’annuncio

In arrivo una nuova stagione di Verissimo, ecco chi saranno le prime ospiti riguardanti la prima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin secondo le ultime anticipazioni, arriveranno direttamente dal Grande Fratello Vip.

Si tratta delle due opinioniste del reality, anch’esso pronto a partire da lunedì 19 settembre, negli stessi giorni in cui avrà inizio il rotocalco. Con molta probabilità, saranno presenti in studio Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

Per quanto riguarda la moglie di Paolo Bonolis, dopo aver lavorato molto dietro le quinte, ha praticamente esordito in televisione proprio come opinionista del GF Vip la scorsa stagione, quando Signorini la scelse insieme ad Adriana Volpe, quest’ultima invece non è stata confermata.

Al posto della Volpe ci sarà la cantante Orietta Berti, protagonista della musica italiana da diversi decenni, nel mondo della televisione è stata spesso ospite nei vari programmi televisivi e negli ultimi anni è stata presenza fissa a Che tempo che fa da Fabio Fazio.

Le ultime indiscrezioni

Tali voci sulle nuovi ospiti, arrivate con alcuni giorni di anticipo rispetto all’esordio stagione della trasmissione, sono giunte dal settimanale Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, il quale è anche il conduttore del reality show, ragion per cui le possibilità di vederle come ospiti appaiono molto alte.

Sarà la 27esima stagione di Verissimo, diventato uno dei programmi più longevi in casa Mediaset, il debutto assoluto avvenne nel 1996, quando il rotocalco venne affidato a Cristina Parodi, da allora il formato è stato modificato più volte, diventando un appuntamento quotidiano a spostarsi verso il fine settimana, avvicinandosi alla struttura del talk televisivo.

Quando avrà inizio il programma e come si svilupperà

Dal 2006 la padrona di casa è Silvia Toffanin, confermata ancora una volta al timone della trasmissione, la quale si svilupperà nei primi appuntamenti stagionali in due puntate nel fine settimana, vale a dire il sabato e la domenica.

Confermata anche la collocazione oraria nel cuore del pomeriggio di Canale 5, la prima puntata si terrà sabato 17 settembre, a cui seguirà quella di domenica 18, mentre come ospiti del primo appuntamento di Verissimo, si attendono nei prossimi giorni l’ufficialità dei nomi di chi si troverà in studio.