Fabio Rovazzi, tempesta in “laguna” | Come a Venezia ha smontato i ‘Basciagoni’ e Giorgia Soleri

Sbarcato a Venezia nelle ultime ore, Fabio Rovazzi ha detto la sua su alcuni protagonisti del red carpet della Festa del Cinema. In particolare ha attaccato due personaggi a suo dire…

Cosa sarebbe il Festival del cinema senza qualche polemica? E nella 79a edizione non sono certo mancate, dai look non proprio azzeccati ad alcune modalità di mettersi in “mostra”.

Due tra tutte, quelle di Giorgia Soleri, fidanzata del leader dei Maneskin e della coppia Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

La prima aveva dichiarato di non amare il cinema ma poi è sfilata sul tappeto rosso, e i secondi invece sono stati i protagonisti di una proposta di matrimonio.

Fabio Rovazzi, tempesta in “laguna”. Cosa ha detto “ironicamente”

A sottolineare questi due episodi anche Fabio Rovazzi che intervistato sul perché fosse a Venezia ha detto: “Non sono qui perché trovo i film noiosi, non sono qui perché devo fare proposte di matrimonio sul red carpet. Sono qui perché fondamentalmente mi piace il cinema, sembra strano?”, si è chiesto, con vena palesemente umoristica. Evidente che la menzione dei “film noiosi” sia riferita a Giorgia Soleri, mentre quella relativa alla proposta nuziale sia stata fatta appositamente pensando a Basciano e Sophie. Dopotutto Rovazzi, seppur ha usato sottilmente toni taglienti, è stato clemente se paragonato a ciò che hanno detto altri personaggi noti del mondo del cinema e dello spettacolo. L’attore Alessio Vassallo ha addirittura definito alcuni influencer dei “fenomeni da baraccone” che ‘dissacrano’ i posti sacri del cinema con le loro trovate.

Gli attacchi ai due influencer

Anche se Vassallo non ha esplicitamente nominato Soleri e i ‘Basciagoni’, ma i riferimenti a loro sono stati tutt’altro che celati. A ciò si aggiunge pure lo sfogo di Karina Cascella, opinionista televisiva ed ex volto di Uomini e Donne.

Anche lei non è andata per il sottile nel giudicare il gesto della proposta di matrimonio. Tutto fa brodo al Festival, resta da capire se poi quel brodo sia saporito o insipido.