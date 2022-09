Harry, solo, isolato e triste | La morte della nonna, l’ultimo atto della rottura con i Royal

Si è precipitato al capezzale della nonna, che nonostante gli scontri dopo il matrimonio con Meghan ha sempre adorato. Non ha fatto in tempo a vederla viva, e questa morte e il successivo annuncio del padre, re CarloIII, sono la decisiva firma sulla rottura con la famiglia reale.

È rimasto nella residenza di Balmoral solo 12 ore, dopo la notizia della morte di sua nonna la regina Elisabetta.

Stamattina alle 8.15 ha infatti lasciato il castello scozzese dove si era recato sperando di poter essere vicino alla regina nei suoi ultimi attimi di vita.

Ma così non è stato e stamattina le telecamere lo hanno ripreso mentre saliva su una macchina dai vetri scuri e poco dopo, intorno alle 9.20, due Range Rover oscurate, scortate da cinque moto della polizia, sono arrivate all’aeroporto internazionale di Aberdeen.

Harry, solo, isolato e triste. La nuova vita lontano dalla corona

Harry, arrivato a Balmoral da solo senza Meghan, fatto che ha suscitato qualche polemica, si è imbarcato su un volo di linea della British Airways e alle ore 12.00 il principe è atterrato ufficialmente a Londra, dove lo aspetta la moglie Meghan Markle. Il momento in cui Harry ha lasciato la residenza reale è stato catturato dal fotografo del Guardian Murdo MacLeod. Nell’immagine si vede il duca del Sussex sui sedili posteriori dell’auto, triste e solo, vestito completamente di nero per rendere omaggio alla nonna. In seguito i media inglesi hanno diffuso altre immagini del principe, diretto verso l’aereo. Insieme a lui nessun componente della famiglia reale, con i quali non si ricongiungeva dal Giubileo di Platino della Regina festeggiato a giugno. Questa per lui poteva essere un’occasione per riconciliarsi con l’intera parentela, ma l’espressione affranta di Harry in partenza dalla Scozia, non lascia presagire nulla di buono. Solo il 3 settembre lui e Meghan erano tornati a Londra per una serie di eventi, per poi spostarsi a Dusseldorf per gli Invictus Games 2023 One Year to Go. Poi la morte della nonna, ma neanche questo evento ha sanato le fratture ormai insormontabili.

Le parole del padre, Re CarloIII

Anche nel suo primo discorso da re, Carlo ha avuto un pensiero per il figlio Harry, ma le sue parole hanno confermato la rottura. “Esprimo il mio amore per il principe Harry e Meghan, mentre continuano a costruire le loro vite all’estero“.

Nessun cambiamento quindi, Harry continuerà la sua vita con Meghan in America, mentre gli altri rimarranno a Londra a corte. L’ultima divisione di una famiglia dopo una morte così importante.