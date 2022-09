“Morta una signora anziana”, il tweet sulla Regina Elisabetta del famosissimo attore scatena polemiche

Un tweet sulla scomparsa della regina Elisabetta fatto da Alessandro Gassman ha scatenato il caos sul social. Ecco cosa ha detto l’attore

Alessandro Gassman posta su Twitter un messaggio per la morte della Regina Elisabetta II e si scatena il caos.

Ha dichiarato che, in fin dei conti, è deceduta un’ anziana signora e che per la sua dipartita gli è dispiaciuto così come gli dispiace quando viene a mancare una qualsiasi altra persona.

Questo per dire che nel suo pensiero la morte della Regina ha lo stesso valore di qualsiasi altra persona deceduta. Il post ha diviso e fatto molto discutere.

Alessandro Gassman, di nuovo nella bufera. Il suo Tweet su “The Queen”

“È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip“. Questo il cinguettio dell’attore che non molti utenti hanno apprezzato e su di lui sono piovute una valanga di critiche. Alcune soft, altre feroci e addirittura qualche insulto. “Io invece se muori tu stappo una bottiglia”, ha scritto in maniera eccessiva un follower, al quale l’attore ha replicato scegliendo di usare l’arma dell’ironia: “Vi do la buona notte con questo tweet di Claudio, che porta bene”. C’è chi invece ha sollevato un tema molto interessante, affermando che c’è sempre qualcuno a cui piace fare l’alternativo e a volte capita che quel qualcuno esageri. Così l’ha pensata un’altra follower che ha scritto: “A volte, si vuol essere per forza alternativi. Si può anche non dir niente, a volte”. Secondo alcuni le parole di Gassman sono risultate offensive anche nel confronti della defunta. “Che brutto tweet per onorare una Sovrana che nel silenzio e nell’ombra ha supportato tante decisioni storiche che hanno segnato la nostra vita. Lo ritengo quasi denigratorio e offensivo”.

È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) September 8, 2022

Ma c’è chi era d’accordo con lui

C’è poi stato qualche internauta che ha detto di trovarsi d’accordo con quanto scritto dall’attore. Dove sta la ragione e dove sta il torto? Difficile dirlo.

Ognuno ha vissuto la scomparsa della regina Elisabetta a suo modo, esattamente come l’ha amata quando era in vita. Punti di vista ma anche di sentimenti.