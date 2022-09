Assalto al portavalori finisce in sparatoria al centro commerciale: feriti un vigilante e un bandito. Le testimonianze di chi era presente: attimi di paura e fuggi fuggi.

Attimi di paura al centro commerciale Le Porte di Mestre. Un assalto al portavalori si è trasformato in una sparatoria che ha visto coinvolti un vigilante e un bandito, rimasti entrambi feriti. L’episodio si è verificato questa mattina di sabato 10 settembre.

Come si apprende dalle fonti, il criminale, ferito da uno dei vigilanti con un colpo alla testa inferto con il calcio della pistola, sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto. Si tratterebbe di un cittadino un italiano, con precedenti penali, il quale aveva tentato di occultare la sua identità indossando solo un cappellino.

La sparatoria, la paura raccontata dai testimoni

Sarebbero stati tre i colpi sparati. Questo almeno è quanto emerso dai racconti dei testimoni, raggiunti dalla redazione de Il Gazzettino. Intervistato, il responsabile della lavanderia avrebbe raccontato di essersi spaventato, ma di essersi comunque affacciato dopo aver sentito gli spari per cercare di capire quanto stesse realmente accadendo. Dai suoi racconti pare che alcune signore siano cadute a terra, svenute dalla paura, e sarebbero state accolte all’interno degli esercizi commerciali fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Dalla testimonianza di una guardia giurata della Civis pare che ancora non sia chiaro quanti fossero i banditi. Al momento solo uno è stato fermato dalle forze dell’ordine, e si tratta dello stesso che ha aggredito il vigilante. Il direttore del centro commerciale, Antonio Impedovo, avrebbe riferito detto che aveva mai assistito a niente del genere in 25 anni di servizio. Verranno ora acquisiti tutti i filmati e le immagini per cercare di stabilire esattamente quanto accaduto.

Dalle ricostruzioni ottenute fino a questo momento, pare che il tutto sia nato da un tentativo di assalto a un furgone portavalori della Civis, davanti al centro commerciale Le Porte a Mestre – ex Auchan. Il bandito avrebbe aggredito uno dei vigilanti di guardia, ma sarebbe stato ferito con un colpo alla testa, inferto con il calcio della pistola. Le sue condizioni non sono preoccupanti. È invece finita in ospedale, dove è stata operata con successo, la guardia giurata rimasta ferita da due colpi di arma da fuoco, nel tentativo di sventare la rapina. I proiettili lo avrebbero raggiunto all’inguine. Si tratta di un 59enne, e non sarebbe in pericolo di vita.