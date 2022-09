Caro bollette, per pagare luce e gas servirà uno stipendio intero

Caro bollette, in Italia servirà un mese di lavoro per poter pagare le utenze di luce e gas. Un quadro allarmante, ma che coinvolge tutti i Paesi dell’Ue. Nel frattempo, 9 milioni di italiani sono a rischio povertà.

Secondo un’analisi della Confederazione europea dei sindacati (CES), la bolletta energetica media annuale è salita prezzi vertiginosi, tanto che per pagarla ai cittadini è necessario mettere mano a tutto lo stipendio di un mese di lavoro. Una situazione allarmante, questa, condivisa dalla maggior parte degli Stati membri dell’Ue.

Basti pensare che sono circa 9,5 milioni i lavoratori che già prima della guerra russo-ucraina avevano difficoltà a pagare le bollette. Con l’inizio della crisi energetica, provocata dalle tensioni geopolitiche, a luglio di quest’anno il costo del gas e dell’elettricità è aumentato del 38% in tutta Europa. E il costo non sembra intenzionato a diminuire – anzi. Come spiegato dalla CES, a peggiorare ulteriormente il quadro è anche il rincaro subito dagli altri beni di prima necessità, quali il cibo.

Per pagare le bollette potranno servire oltre 30 giorni di lavoro

Con i risultati dell’analisi dell’Istituto sindacale europeo e del centro di ricerca indipendente della CES, si anticipa di qualche ora la riunione di emergenza del Consiglio Energia dell’Ue, prevista per questo venerdì. Un anticipo che non promette nulla di buono, dato che sono 16 i Paesi membri che più subiranno il costo della crisi energetica. Come spiegato dal resoconto, infatti, in 16 Stati membri i cittadini avranno bisogno di mettere da parte l’equivalente di un intero stipendio mensile per permettersi di pagare l’elettricità e il riscaldamento. Anche nel 2021 la situazione era preoccupante, dato che erano in 8 gli Stati coinvolti in una simile situazione.

Il dati del report aggiornati al 2022, comunque, parlano chiaro: per pagare luce e gas, in molti Paesi (tra cui l’Italia) servirà un mese di lavoro intero (ovvero 30 giorni) se si ha a disposizione uno stipendio medio.

Paese Costo annuo dell’energia luglio 2022 Salario netto medio annuo 2022** Giornate lavorative

per pagare bollette 2022* Lituania 402 12.906 11 Lussemburgo 1.870 47.967 14 Austria 1.562 34.251 17 Polonia 2.344 50.051 17 Lettonia 604 11.835 19 Ungheria 198.497 3.768.313 19 Francia 1.603 29.972 20 Irlanda 2.104 38.555 20 Bulgaria 836 14.854 21 Germania 1.907 33.847 21 Danimarca 17.239 305.793 21 Romania 2.506 42.563 21 Portogallo 950 15.444 22 Slovenia 970 15.281 23 Spagna 1.455 21.872 24 Olanda 2.755 41.363 24 Belgio 2.227 33.336 24 Estonia 1.165 16.236 26 Svezia 26.503 367.320 26 Croazia 5.746 79.061 27 Slovacchia 959 11.551 30 Italia 2.071 24.849 30 Rep. Ceca 34.468 376.777 33 Grecia 1.479 15.124 *36

Ma il report mostra anche come in altri Paesi, addirittura, saranno necessari oltre 30 giorni di lavoro per poter pagare riscaldamento ed elettricità, a fronte di tutti i rincari attuali.

Paese Costo annuo dell’energia luglio 2022 Salario minimo lordo (mensile) 2022 Giornate lavorative

per pagare bollette 2022* Francia 1.603 1.646 30 Romania 2.506 2.550 30 Ungheria 198.497 200.000 30 Germania 1.907 1.744 33 Portogallo 950 823 35 Bulgaria 836 710 36 Irlanda 2.104 1.775 36 Lettonia 604 500 37 Belgio 2.227 1.842 37 Croazia 5.746 4.688 37 Spagna 1.455 1.167 38 Slovacchia 959 646 45 Olanda 2.755 1.756 48 Grecia 1.479 832 54 Estonia 1.165 654 54 Rep. Ceca 34.468 16.200 65

Alla luce di questi dati, dunque, diventa ancora più allarmante il quadro che si prospetta per le tante famiglie europee. Nel caso specicfico di quelle italiane, inoltre, in un recente resoconto l’Ufficio studi Cgia ha mostrato l’identikit dei nuclei più vulnerabili, di quelli rischieranno sul serio di non potersi permettere di usare luce e gas alla luce degli esorbitanti rincari.

Secondo l’analisi effettuata e pubblicata qualche giorno fa da Cgia, a rischio di povertà energetica sono ben 9 milioni di italiani. Una fetta di popolazione che, spiegano dal report, non può permettersi di “utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di raffrescamento d’estate e, a causa delle precarie condizioni economiche, non dispongono o utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici ad elevato consumo di energia”.